Accordo con il cliente Apple Card aggiornato per la funzione Conto di risparmio “imminente”.

Goldman Sachs questa settimana ha aggiornato il contratto con i clienti della Apple Card per riflettere l’imminente funzione del conto di risparmio giornaliero della carta di credito , che avrebbe dovuto essere lanciata con iOS 16.1 ma sembra essere stata ritardata .

“Per consentire nuovi modi di utilizzare Daily Cash come l’imminente funzionalità del conto di risparmio, stiamo aggiornando la sezione del programma Daily Cash del contratto con il cliente della carta Apple”, si legge in un’e-mail inviata ai titolari della carta Apple questa settimana.

A ottobre, Apple ha annunciato che gli utenti della Apple Card sarebbero presto stati in grado di aprire un nuovo conto di risparmio ad alto rendimento da Goldman Sachs e di depositare automaticamente i loro premi cashback Daily Cash, senza commissioni, depositi minimi e requisiti di saldo minimo. . L’account verrà gestito tramite l’app Wallet sull’iPhone.

Il conto di risparmio era elencato nelle note di rilascio per iOS 16.1 Release Candidate , ma non è stato avviato con quell’aggiornamento. Il conto di risparmio non è stato presente in nessuna beta di iOS 16.2, quindi non è chiaro quando sarà disponibile, ma evidentemente Goldman Sachs continua a gettare le basi per il lancio della funzionalità.

Una volta impostato l’account, tutti i Daily Cash ricevuti da quel momento in poi verranno automaticamente depositati al suo interno e inizieranno a guadagnare interessi, a meno che un utente non scelga di continuare ad aggiungere Daily Cash al proprio saldo Apple Cash. Apple Card offre il 2-3% di Daily Cash sugli acquisti effettuati con Apple Pay e l’1% sugli acquisti effettuati con la carta fisica.

Lanciata nel 2019, la carta di credito di Apple rimane esclusiva per gli Stati Uniti. I clienti che sottoscrivono una Apple Card e la utilizzano per acquistare prodotti Apple fino al 25 dicembre riceveranno il 5% di Daily Cash come parte di una promozione a tempo limitato.

