Le carte regalo Amazon sono un ottimo regalo per la persona che ha tutto. Sono anche un ottimo modo per fare acquisti facili e veloci o per preventivare i tuoi acquisti su Amazon. Puoi ricaricare le carte regalo Amazon in qualsiasi momento online e in centinaia di vari rivenditori, quindi il saldo regalo del tuo account Amazon è sempre pronto per un rapido checkout.

Come controllare il saldo della tua carta regalo Amazon sul tuo PC o laptop

Apri il tuo browser web e vai alla home page di Amazon . Potrebbe essere necessario accedere al tuo account Amazon Fai clic su Account ed elenchi nell’angolo in alto a destra dello schermo. Fai clic su Buoni regalo sotto l’ intestazione Account Il saldo della carta regalo viene visualizzato nella parte superiore dello schermo

Come controllare il saldo della tua carta regalo Amazon sull’app mobile

Questi passaggi sono identici sia che utilizzi l’app per Android o per iPhone.

Apri l’ app Amazon Shopping . Tocca il pulsante Profilo nella parte inferiore dello schermo Scorrere verso il basso. Il tuo saldo viene visualizzato nell’intestazione Saldo della carta regalo . Tocca Gestisci il saldo della carta regalo per visualizzare un’analisi dettagliata dell’attività del saldo, inclusa l’impostazione di ricarica automatica.

Come ricaricare il saldo della tua carta regalo Amazon

Amazon offre due modi per ricaricare il saldo della carta regalo del tuo account. Puoi aggiungere fondi manualmente o impostare una soglia di ricarica automatica. Mentre le ricariche manuali ti aiutano a tenere traccia di quanto denaro è presente nel tuo saldo regalo, le soglie di ricarica automatica possono essere personalizzate in base al tuo livello di spesa.

Ti mostriamo come ricaricare il saldo sulle app Android e iOS. Se sei su un computer desktop, fai clic sul pulsante Ricarica il saldo sotto il saldo della carta regalo per visualizzare le stesse opzioni. Vai prima alla scheda Profilo nell’app Amazon per ciascun metodo.

Nella scheda Profilo , scorri verso il basso e tocca Ricarica saldo sotto l’ intestazione Saldo buoni regalo . Scorri verso il basso e inserisci l’importo desiderato sotto l’ intestazione Importo . Tocca Acquista ora per completare l’acquisto

Se preferisci ricaricare il saldo del tuo buono regalo Amazon sul desktop:

Vai alla home page di Amazon. Tieni il mouse su Account ed elenchi e seleziona Buoni regalo . Fai clic su Ricarica il saldo nella barra dei menu.

Come ricaricare automaticamente il saldo

Se non vuoi caricare il saldo manualmente, imposta la ricarica automatica della tua carta.

Nella scheda Profilo , scorri verso il basso e tocca Ricarica saldo sotto l’ intestazione Saldo buoni regalo . Scorri verso il basso e tocca Configura ricarica automatica Esistono due modi per ricaricare automaticamente il saldo. Seleziona Ricarica automatica in base a una pianificazione per aggiungere ripetutamente una quantità preimpostata. In alternativa, seleziona Ricarica automatica quando il tuo saldo si sta esaurendo per assicurarti che il saldo della tua carta regalo non scenda mai al di sotto di una soglia. Scorri verso il basso e tocca Salva le impostazioni di ricarica automatica per completare la configurazione.

Come controllare il saldo di una carta regalo fisica senza riscattare

Se non sei sicuro dell’importo di una carta regalo fisica, puoi controllare il saldo della carta regalo senza riscattarla. Tuttavia, dovrai contattare l’assistenza clienti di Amazon per farlo.