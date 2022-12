Google Docs: come esportare i file

Google Docs è una delle migliori app di elaborazione testi e puoi usarla gratuitamente. Google Docs ha tutte le funzionalità di base richieste da un elaboratore di testi. Puoi scrivere, modificare e formattare documenti di testo e archiviarli nel cloud. Puoi anche invitare altri a visualizzare o modificare i tuoi documenti e collaborare con loro in tempo reale. Una delle cose migliori di Google Documenti è che la maggior parte delle sue funzionalità sono indipendenti dalla piattaforma. Quindi, se utilizzi un telefono Android, un desktop Windows o uno dei migliori Chromebook , puoi accedere a tutte le sue funzionalità.

Tuttavia, non tutti accettano i collegamenti a Google Documenti quando si tratta di inviare documenti per colloqui di lavoro, progetti scolastici o in generale per lavorare offline. Significa che, di tanto in tanto, ti verrà richiesto di condividere i tuoi documenti in altri formati. Con pochi semplici clic, puoi scaricare il tuo documento come qualsiasi cosa, da un PDF a un file Microsoft Word. Se non conosci i passaggi, segui mentre ti mostriamo come esportare file da Google Documenti.

Come esportare file da Google Docs

I passaggi per esportare i file da Google Documenti differiscono leggermente a seconda che utilizzi un dispositivo mobile o desktop. Spieghiamo la guida passo passo per l’esportazione dei file di Google Documenti per entrambi i tipi di dispositivo.

Come esportare file da Google Docs su desktop

L’esportazione dei file di Google Documenti su un desktop è relativamente semplice e richiede solo un paio di clic. Ecco come puoi farlo.

Apri il sito Web di Google Documenti nel browser che preferisci e apri il documento che desideri esportare. Fai clic sul menu File nella barra degli strumenti in alto e scegli l’ opzione Download Vedrai l’elenco dei formati di file supportati. Puoi scegliere tra PDF, Microsoft Word, testo semplice e altro. Seleziona un’opzione per esportare e scaricare il file nel formato scelto.

Come esportare file da Google Documenti su dispositivo mobile

Ora che sai come scaricare i file di Google Docs in diversi formati su un desktop, vediamo come puoi farlo sui dispositivi mobili.

Apri l’ app per dispositivi mobili Google Documenti sul tuo smartphone. Seleziona il documento che desideri esportare. Fai clic sull’icona a tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo Seleziona Condividi ed esporta nel menu a discesa e scegli l’ opzione Salva con nome . Seleziona il formato in cui desideri esportare il file e fai clic sul pulsante OK . Utilizzare il pulsante di download per scaricare il file sul telefono

Come scaricare una copia offline dei file di Google Documenti

Se desideri scaricare un file di Google Doc sul tuo dispositivo nel suo formato originale e non hai bisogno di convertirlo in altri formati, segui questi rapidi passaggi per salvare una copia offline del tuo file.

Apri l’ app per dispositivi mobili Google Documenti sul tuo smartphone. Trova il documento che desideri esportare. Fai clic sull’icona a tre punti accanto nell’angolo in alto a destra. Attiva l’interruttore per l’ opzione Disponibile offline

Quali formati puoi esportare da Google Documenti?

Come puoi vedere, oltre alla possibilità di scaricare ed esportare file da Google Docs come file di Google Docs, puoi anche scaricare ed esportare file in molti altri formati. Sia che una domanda di lavoro richieda Microsoft Word o che tu voglia mostrare a un amico come scaricare qualcosa in formato PDF, questi formati dovrebbero fare al caso tuo.

Ecco i formati che puoi esportare da Google Documenti:

Microsoft Word (.docx)

Documento PDF (.pdf)

Formato OpenDocument (.odt)

Testo normale (.txt)

Formato RTF (.rft)

Pagina web (.html)

Pubblicazione EPUB (.epub)

VIA