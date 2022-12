“iPhone 15 Ultra” non sarà assemblato esclusivamente da Foxconn

Apple ha assunto Luxshare per assemblare l’iPhone 15 Pro Max insieme a Foxconn il prossimo anno, secondo la società di ricerca taiwanese TrendForce . Non è chiaro quale percentuale di ordini Luxshare soddisferà, ma la mossa aiuterà a ridurre i rischi di Apple di affidarsi a un unico produttore a seguito di problemi sul posto di lavoro alla Foxconn negli ultimi mesi.

Le voci suggeriscono che ci sarà una maggiore differenziazione tra iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Di conseguenza, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che il Pro Max potrebbe potenzialmente essere ribattezzato iPhone 15 Ultra , come l’Apple Watch Ultra.

Il mese scorso, l’analista Apple Ming-Chi Kuo ha affermato che Luxshare e Pegatron avevano ottenuto ciascuno circa il 10% degli ordini di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max da Foxconn, ma ha notato che le spedizioni di massa non sarebbero iniziate prima della fine di dicembre. TrendForce ha affermato che questo servirà come prova per Apple diversificare i suoi partner di produzione di iPhone.

Foxconn ha subito una “tensione significativa” da ottobre a causa delle epidemie di COVID-19 nella sua fabbrica di Zhengzhou, in Cina, con conseguente riduzione significativa della capacità produttiva per i modelli di iPhone 14 Pro, secondo TrendForce. La società di ricerca ha affermato che anche la catena di approvvigionamento cinese ha iniziato a sperimentare una carenza di manodopera questo mese poiché il governo cinese ha allentato le restrizioni COVID-19, portando a una maggiore diffusione del virus.

A causa dei problemi di produzione TrendForce ha abbassato le previsioni di spedizione di iPhone per il primo trimestre del 2023 a 47 milioni di unità, il che rappresenterebbe un calo del 22%.

VIA