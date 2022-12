Le azioni di Apple hanno toccato il minimo di 18 mesi questa settimana a causa di problemi di fornitura di iPhone 14 Pro

Le azioni di Apple sono scese al minimo di 18 mesi questa settimana tra problemi di fornitura di iPhone e una più ampia flessione del mercato azionario. Le azioni di Apple hanno chiuso mercoledì a $ 126,04 per raggiungere il livello più basso da giugno 2021 e rimangono ancora all’interno di quel territorio.

Il partner di produzione di Apple, Foxconn, ha dovuto affrontare limiti di produzione di iPhone a causa di problemi relativi a COVID-19 negli ultimi mesi. Il mese scorso, i lavoratori hanno protestato presso la principale fabbrica di iPhone di Foxconn a Zhengzhou, in Cina, per le cattive condizioni di lavoro derivanti dalle restrizioni del COVID-19. Mentre da allora il governo cinese ha iniziato ad allentare alcune restrizioni, l’aumento della diffusione del virus ha portato a carenze di manodopera alla Foxconn.

Il mese scorso, Apple ha emesso un raro avviso pubblico affermando che le spedizioni di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sarebbero state inferiori a quanto previsto in precedenza a causa delle restrizioni in vigore presso Foxconn in quel momento.

