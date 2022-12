Se non riesci a sincronizzare il tuo Fitbit con uno smartphone Samsung con Android 13, non sei il solo

Samsung sta accelerando il lancio di One UI 5 basato su Android 13 sui dispositivi idonei, grazie al suo programma di aggiornamento tempestivo. Poco dopo aver spinto l’aggiornamento alle versioni più recenti , come Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, Samsung ha iniziato a distribuirlo ai suoi modelli pieghevoli di generazione precedente e ad altri telefoni supportati.

Sebbene il processo non abbia riscontrato tanti bug gravi come la versione One UI 4 dell’anno scorso, alcuni utenti di telefoni Samsung stanno ora esprimendo le loro frustrazioni per un problema di One UI 5 che interrompe la sincronizzazione di Fitbit Charge 5 e Luxe sui dispositivi Samsung con Android 13 .

Come notato da SamMobile , diversi proprietari di Fitbit Charge 5 e Fitbit Luxe hanno riferito che i loro fitness tracker hanno interrotto la sincronizzazione con i loro telefoni Galaxy dopo l’aggiornamento all’ultima versione di Android. Molti di loro si sono rivolti ai forum della community sul sito Web di Fitbit per segnalare questo problema . I dispositivi interessati sembrano includere Galaxy Z Flip 3, Z Fold 4, Z Flip 4 e altri modelli con Android 13.

Al momento non esiste una spiegazione chiara per la causa principale del problema, ma Fitbit afferma che il suo team ha identificato il bug. La società sta ora lavorando a una soluzione, anche se questa non sarà disponibile fino all’inizio di gennaio.

Fortunatamente per alcuni possessori di Galaxy Z Flip 3, non devono aspettare che il calendario passi a un nuovo anno. Un recente aggiornamento del telefono pieghevole sembra aver risolto il bug, come riportato da SamMobile.

Questo aggiornamento, rilasciato all’inizio di dicembre, ha aumentato la versione del software a F711BXXU3DVL9 / F711BOXM3DVL9 / F711BXXU3DVL9. Per ora, altri sono sfortunati e dovranno aspettare fino alla fine delle vacanze prima che i loro tracker Fitbit possano sincronizzarsi con i telefoni Samsung.

