Nuove playlist di Apple Music Sing ora disponibili in iOS 16.2

Con il lancio della nuova funzione Apple Music Sing in iOS 16.2, iPadOS 16.2 e tvOS 16.2, Apple ha rilasciato dozzine di playlist che aggregano brani che supportano la funzione.

Sono disponibili playlist di hit, inni da festa, brani preferiti dalla famiglia, apprezzati dalla folla, duetti iconici e preferiti delle feste, oltre a playlist suddivise in generi come pop, dance, hip-hop, indie, rock e altro, oltre a playlist per la musica di decenni diversi.

Apple ha anche aggiunto categorie come “Canzoni per professionisti”, piene di canzoni stimolanti da cantare, insieme a canzoni per principianti che non conoscono il karaoke.

È possibile accedere a tutte le playlist nell’app ‌Apple Music‌ su iPhone , iPad e Apple TV . Si noti che ‌Apple Music‌ Sing è disponibile su ‌iPhone‌ 11 e successivi, iPad Pro‌ da 12,9 pollici di quinta generazione e successivi, iPad Pro‌ da 11 pollici di terza generazione e successivi, iPad Air di quarta generazione e successivi, sesto- iPad mini di nuova generazione , ‌iPad‌ di nona generazione e versioni successive e ‌Apple TV‌ 4K del 2022.

