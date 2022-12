Punti chiave da valutare per acquistare uno smartphone

Scegliere uno smartphone ormai è diventata un’impresa che necessita qualche conoscenza di base, considerando la vasta gamma di modelli che esistono in commercio, ognuno con caratteristiche fisiche e di sistema diverse. Quando pensiamo al nostro prossimo telefono, ci vengono in mente una batteria che duri nel tempo, una velocità di esecuzione fluida e un’ottima fotocamera, il tutto sperando di trovarlo a prezzi non troppo esosi. È possibile trovare tutte queste caratteristiche in uno smartphone, anche se si va a cercare tra quelli non di alta gamma.

Mettiamo subito un paletto: smartphone costoso non è sempre sinonimo di efficienza migliore. Oggi i cellulari si muovono nel mercato con prezzi dai 90 € ai 1500 €, perciò esistono anche smartphone con buone performance a un prezzo modico. Andiamo a vedere quali sono i punti principali da considerare e valutare in primis quando dobbiamo sceglierne uno nuovo.

Memoria interna

La memoria interna è importante perché determinerà la durata dello smartphone. Per definirla, la memoria RAM è esattamente la capacità di un telefono di eseguire contemporaneamente applicazioni e processi. Ne consegue che maggiore è la RAM, maggiore sono le prestazioni del telefono. Se non ci si vuole ritrovare in 2 o 3 anni a doverlo cambiare di nuovo, è meglio valutare modelli con almeno 4 GB di RAM nel caso di smartphone Android e tra 1 e 2 GB nel caso degli iPhone, memoria sufficiente per avere delle eccellenti prestazioni in fase di utilizzo.

Tipo di processore

Per chi non è un esperto del settore, e per chi tende a valutare uno smartphone secondo fattori puramente estetici, non è facile comprendere l’importanza del processore per un telefono. Eppure è proprio la CPU a essere il cervello del dispositivo, ovvero il primo responsabile della potenza di esecuzione dello smartphone. Se volete prestazioni alte, valutate un processore potente, come ad esempio i quad-core.

Qualità della fotocamera

La fotocamera è il classico elemento che può fare la differenza nella scelta di uno smartphone. Attenzione però, perché non sono solo i megapixel a determinare la qualità di una fotocamera. Le sue prestazioni dipendono anche dall’apertura dell’obiettivo, che determina la quantità di luce che può entrare. Per scattare delle buone foto, anche quando non c’è una buona illuminazione, è necessario che il rapporto focale sia di f/2.0 o minore.

Durata della batteria

Oggi lo smartphone non è più utilizzato soltanto per chiamate e messaggi, ma ha sostituito molti dispositivi con diverse funzioni. È possibile ascoltare la musica, usare il navigatore, tenere liste e appunti, navigare su internet ecc. Di conseguenza, rimanere senza batteria è sempre una brutta cosa. Questa tende a scaricarsi velocemente a causa di notifiche e applicazioni che rimangono in funzione anche quando non stiamo usando il telefono, senza contare gli aggiornamenti quando siamo collegati alla rete internet. È necessario quindi scegliere uno smartphone con una buona autonomia.

Anche in questo caso, la potenza della batteria si identifica con la gamma di appartenenza del telefono. È bene considerare uno smartphone che abbia almeno una potenza di 2000 mAh se si desidera che la batteria duri tranquillamente un’intera giornata lavorativa.

Stabilire un budget

Infine, è necessario comprendere bene quanto si può arrivare a spendere, altrimenti sarà difficile monitorare la scelta. La gamma di smartphone può essere alta, media o bassa, in cui maggiori sono le prestazioni maggiore è il prezzo. Nella realtà, però, il confine tra la gamma alta e la gamma media non è così rigido, perciò esistono smartphone che riescono ad avere prezzi contenuti a fronte di prestazioni efficienti. Considerate che la differenza economica tra le due classi può aggirarsi fino anche ai 300€, quindi decidete subito il vostro budget e trovate lo smartphone con le proprietà che cercate