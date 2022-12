Come recuperare app e giochi cancellati su Android

Hai mai cancellato accidentalmente un’app o un gioco sul tuo telefono o scoperto che alcuni sono stati cancellati a tua insaputa? Beh, non sei solo. Perdere software come questo è più comune di quanto si possa inizialmente credere.

Come complesse reti di codifica, il software del telefono cellulare mescola sempre le cose di volta in volta, anche i migliori telefoni Android , il che potrebbe comportare la perdita di traccia delle impostazioni e dei menu essenziali. Fortunatamente, AP è qui con una guida passo passo per recuperare le app e i giochi persi sul tuo dispositivo Android mobile. Quindi, se hai notato che manca qualcosa, non preoccuparti; ti abbiamo coperto con questa pratica guida.

Come è stata eliminata la mia app?

Ci sono alcuni modi in cui puoi perdere un’applicazione. Per esempio:

Il malware può alterare, corrompere o eliminare i file archiviati sul dispositivo, inclusi i file per un’applicazione specifica. Come problema separato, ci sono molte app antivirus mobili che puliscono il tuo disco rigido, il che potrebbe anche comportare la perdita di un’app o due.

I ripristini di fabbrica del dispositivo comporteranno una cancellazione completa delle tue app (la funzione sarebbe in qualche modo inutile se non lo facesse) e alcune app potrebbero richiedere un aggiornamento manuale per l’uso o la riproduzione continua.

Il passaggio a un nuovo dispositivo può anche lasciare indietro alcune app durante un trasferimento di dati. Le cose possono essere confuse o perse se, ad esempio, la connessione viene interrotta durante il trasferimento o si verifica un problema con Internet.

Questi problemi possono capitare a chiunque, quindi non c’è bisogno di sentirsi stressati o presi di mira. C’è una soluzione.

Avvia l’app Google Play Store

Per prima cosa, avvia l’ app Google Play Store , il luogo in cui scarichi tutte le tue app e i tuoi giochi sul tuo dispositivo Android.

Accedi al menu del tuo account Google

Vai nell’angolo in alto a destra dello schermo e apri il menu del tuo account Google . È un cerchio con una lettera al centro, a meno che tu non abbia personalizzato la copertina di un avatar. Tocca il cerchio per accedere al menu del tuo account Google.

Tocca Gestisci app e dispositivo

Nel menu dell’account Google, tocca Gestisci app e dispositivo , che ti porterà al menu di panoramica. Passare al menu Gestisci Tocca Gestisci in alto a sinistra dello schermo, questo ti darà un elenco di tutte le app attualmente installate sul tuo dispositivo.

Passa all’elenco Disinstallati

Passare al menu a discesa verde in alto a sinistra dello schermo e toccarlo. Verranno visualizzate due opzioni, installato e disinstalla . Tocca disinstalla . Verrà visualizzato un elenco di tutte le app che hai mai installato, comprese quelle che hai eliminato.

Tocca l’app che desideri reinstallare