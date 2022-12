Come scegliere quali auricolari acquistare

Gli auricolari sono un accessorio molto utile al giorno d’oggi, perché permettono di ascoltare la musica, i podcast, gli audiolibri o altro materiale audio, nonché di fare e ricevere telefonate con più comodità. Se fino a qualche anno fa era frequente trovare questo accessorio nelle confezioni di smartphone, tablet e altri dispositivi, ad oggi non è più così: sempre più produttori, infatti, adottano la politica della vendita separata. Oppure capita che vengano forniti dei modelli obsoleti, o scomodi da utilizzare. Per questo motivo, spesso ci si ritrova a dover scegliere quale tipo di auricolari acquistare, e con quali caratteristiche.

Con cavo oppure wireless?

Uno dei dubbi principali, quando si sceglie un paio di auricolari, riguarda la scelta tra wireless oppure con il filo. Gli auricolari wireless sfruttano i raggi infrarossi oppure la tecnologia bluetooth per trasmettere il segnale dal dispositivo, come lo smartphone oppure il tablet. I modelli più recenti di auricolari wireless hanno un ottimo segnale audio senza disturbi, e hanno anche una buona autonomia. Infatti, questo tipo di auricolari per funzionare necessitano di essere ricaricati grazie a un apposito dispositivo (in genere la custodia stessa). Gli auricolari con il cavo, invece, sono i modelli diffusi da più anni, che spesso si trovano all’interno delle confezioni di tablet e smartphone. Essi possono essere utilizzati sempre, perché non richiedono ricarica, e inoltre non vi sono interferenze grazie al collegamento diretto con il device. Tuttavia, ci sono anche degli svantaggi: i fili possono essere ingombranti e potrebbero attorcigliarsi, rendendo l’utilizzo degli auricolari poco confortevole. Inoltre, non tutti gli auricolari con il cavo sono dotati di microfono, per questo potrebbe essere necessario scollegarli per le telefonate. In altri casi, invece, il microfono è presente, ma va tenuto vicino alla bocca per parlare. Questo non è un problema per gli auricolari wireless, in quanto il microfono è integrato nella cuffia stessa. Un ulteriore problema è legato all’usura dei fili con il passare del tempo: quando i cavi sono danneggiati in modo irreparabile, non è possibile più utilizzare gli auricolari.

Come scegliere il modello giusto

Nel mercato esistono molti brand specializzati nella vendita di auricolari. Pertanto, scegliere quale acquistare potrebbe non essere una cosa semplice, specie se non si ha una discreta conoscenza della tecnologia. Ad ogni modo, la cosa più semplice da fare per non commettere errori e acquistare un prodotto inutile è pensare alle proprie necessità. Se si è amanti dello sport, ad esempio, oppure si è soliti ascoltare la musica mentre si passeggia o si è nei mezzi di trasporto, è consigliabile acquistare auricolari leggeri e comodi, in modo da non essere ostacolati nei movimenti. Viceversa, se si ha intenzione di ascoltare la musica a casa con un certo livello di qualità, allora occorre puntare su prodotti decisamente diversi, dotati di caratteristiche particolari. Il segreto, dunque, è basare l’acquisto sui propri bisogni. Acquistare un paio di auricolari da 300-400 euro per utilizzarle solo qualche giorno al mese durante una corsetta, potrebbe essere uno spreco di denaro. Ancora, acquistare auricolari di poche decine di euro e pretendere di ascoltare la musica a livelli elevati è anch’esso uno spreco di denaro.