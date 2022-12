Tesla lancia un caricabatterie wireless simile ad AirPower da $ 300 che può alimentare tre dispositivi Qi contemporaneamente

Tesla ha annunciato oggi il lancio della piattaforma di ricarica wireless Tesla , un caricabatterie wireless da $ 300 in grado di caricare fino a tre dispositivi Qi contemporaneamente.

Apple a settembre 2017 ha annunciato AirPower , un caricabatterie multi-dispositivo progettato per caricare contemporaneamente iPhone , Apple Watch e AirPods. Apple voleva che gli utenti fossero in grado di posizionare i propri dispositivi ovunque su ‌AirPower‌ per caricarli, ma le bobine wireless sovrapposte richieste erano problematiche, con Apple che riscontrava problemi di gestione del calore e di interferenza che impedivano al prodotto di essere fattibile. Mentre ‌AirPower‌ doveva essere lanciato nel 2018, non è mai apparso e Apple ha confermato la sua cancellazione nel 2019 .

Il tappetino di ricarica di Tesla utilizza FreePower, una tecnologia di Aira che è stata utilizzata in altre piattaforme di ricarica wireless come Base Station Pro di Nomad . Anche la Base Station Pro di Nomad supportava la ricarica da qualsiasi punto della piattaforma di ricarica, ma si è rivelata problematica perché non funzionava bene con iPhone 12 e versioni successive a causa di un problema del firmware.

Sebbene il concetto di Tesla sia simile a quello che Apple sperava di ottenere con ‌AirPower‌, è limitato ai dispositivi basati su Qi come ‌iPhone‌ e AirPods e non carica l’Apple Watch.

VIA