Apple realizzerà internamente display personalizzati, a partire da MicroLED per Apple Watch Ultra nel 2024

A partire dal 2024, Apple prevede di utilizzare display personalizzati progettati internamente per dispositivi mobili come iPhone e Apple Watch, riporta Bloomberg . Il passaggio ai propri display consentirà ad Apple di fare meno affidamento sui partner di visualizzazione che includono Samsung e LG.

La transizione di Apple inizierà con l’ Apple Watch Ultra di fascia alta alla fine del 2024, con il dispositivo impostato per adottare la tecnologia di visualizzazione microLED. Dopo aver introdotto i display microLED nell’Apple Watch, Apple li espanderà su ‌iPhone‌ e altri dispositivi. I display saranno probabilmente prodotti da un fornitore esterno, ma progettati da Apple.

Secondo Bloomberg , Apple sta facendo uno “sforzo radicale” per realizzare più componenti propri per iPhone, iPad e Mac, in modo da non dover lavorare con tanti fornitori di componenti di terze parti. Apple sta ora creando i propri chip serie A e serie M per iPhone, iPad e Mac, e sta anche lavorando su chip modem e altri chip wireless che le consentiranno di porre fine alle sue relazioni con fornitori come Qualcomm e Broadcom.

Apple sta già testando i display microLED per l’Apple Watch e la tecnologia porterà colori più luminosi e vivaci, insieme a angoli di visione migliorati. Bloomberg afferma che i display “fanno apparire il contenuto come se fosse dipinto sopra il vetro”.

Inizialmente la società aveva pianificato di passare ai display microLED già nel 2020, ma c’erano delle sfide tecniche da superare. Apple ha anche pianificato di utilizzare microLED per display più grandi, ma per motivi di costo ha deciso di concentrarsi prima sull’Apple Watch. Apple ha speso diversi miliardi di dollari per sviluppare la tecnologia dei display e si dice che la transizione sia uno dei “progetti più critici” di Apple.

