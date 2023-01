Divisione servizi di ristrutturazione Apple a causa della partenza dei dirigenti

Apple sta lavorando a una ristrutturazione della sua divisione servizi per tenere conto della partenza del dirigente dei servizi Peter Stern, riporta Business Insider . Stern, che ricopre il ruolo di vicepresidente dei servizi di Apple che supervisiona Apple TV+ , Sports, Apple News +, iCloud , Apple Fitness+, Books, Apple Arcade e Apple One , starebbe per lasciare l’azienda.

Stern ha lavorato per Apple per oltre sei anni, riferendo al capo dei servizi Eddy Cue e, prima ancora, è stato vicepresidente esecutivo e chief strategy officer di Time Warner Cable.

Insieme a Cue, Stern è stato recentemente coinvolto nella ricerca di contenuti sportivi per ‌Apple TV+‌ e nella gestione di altri servizi chiave di Apple. Con la partenza di Stern, Apple ristrutturerà la propria attività di servizi, suddividendo l’unità servizi e le responsabilità di Stern in tre divisioni.

Stern ha detto ai colleghi che partirà per trascorrere più tempo sulla costa orientale, e che partirà alla fine del mese. Secondo Business Insider , è stato visto come qualcuno che potrebbe essere un possibile successore di ‌Eddy Cue‌ in futuro, rilevando la divisione servizi di Apple.

La categoria dei servizi di Apple è di crescente importanza per l’azienda in quanto integra le vendite di dispositivi. Nell’anno fiscale 2022, la divisione servizi di Apple ha guadagnato $ 78 miliardi, in aumento di $ 10 miliardi rispetto al 2021. Apple ha recentemente aumentato il prezzo sia di ‌Apple TV+‌ che di Apple Music , la prima a causa di un catalogo di contenuti in crescita e la seconda a causa dell’aumento dei costi di licenza.

