Kuo: lo sviluppo del chip Wi-Fi progettato da Apple è stato sospeso “per un po'”

Ciò significa che il fornitore Apple Broadcom continuerà a fornire ad Apple chip Wi-Fi per il prossimo futuro, inclusa la fornitura dei chip per i prossimi modelli di iPhone 15 che dovrebbero essere rilasciati nel 2023.

La notizia del lavoro di Apple su un chip Wi-Fi è emersa per la prima volta a gennaio, quando Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che Apple stava lavorando a un chip Wi-Fi e Bluetooth combinato che avrebbe sostituito i componenti forniti da Broadcom. All’epoca, Gurman disse che Apple mirava a passare ai propri chip a partire dal 2024, sostituendo le parti Broadcom entro il 2025.

Si noti che il chip Wi-Fi e Bluetooth è separato dal chip del modem 5G che anche Apple ha in fase di sviluppo per sostituire la tecnologia di Qualcomm. L’obiettivo finale di Apple è produrre internamente molti più componenti critici dell’iPhone, riducendo la dipendenza da società terze.

Alla fine, Apple vuole creare un chip che combini le funzioni di modem cellulare, Wi-Fi e Bluetooth in una sola, e la società sta anche lavorando per sostituire i chip e i chip a radiofrequenza per la ricarica wireless che ottiene da Qualcomm.

