Le foto trapelate mostrano come apparirà il Samsung Galaxy S23 Ultra nei negozi

Mancano meno di due settimane all’evento Unpacked di Samsung , che segna gli arrivi di Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra.

Le immagini che vedete di seguito provengono da un rivenditore locale di Matagalpa chiamato KM Cell Store. Le immagini che mostrano la confezione per la vendita al dettaglio del Galaxy S23 Ultra, insieme a un Galaxy S23 Ultra senza scatola in rosa a faccia in giù, sono state pubblicate su Facebook dal negozio. Sfortunatamente, il post sembra essere stato rimosso, ma non prima che il collaboratore di Slashleaks, Leakspinner, potesse pubblicarlo sul sito.

È difficile confermare l’autenticità di questa fuga di notizie, anche se sembra essere un vero affare se stai sbirciando il design della fotocamera e della S Pen , soprattutto perché mancano solo 10 giorni alla presentazione del telefono.

VIA