Mai più compromessi con gli accessori Apple.

Tunit è un’azienda italiana che progetta e produce accessori di alta qualità per dispositivi Apple, con attenzione alla sostenibilità ambientale e umana.

Chi cerca accessori per i prodotti Apple si deve spesso scontrare con il fatto che non sono proprio economici e che le alternative di terze parti, molte volte, non sono all’altezza degli originali.

Tunit ha risolto questo problema, offrendo una vasta gamma di accessori di livello top – a prezzi adeguati – tra cui Shield Case per AirPods, Wireless Charging Docks e accessori per viaggi in auto.

Tra le soluzioni innovative proposte c’è un Car Charger con doppia ricarica e caricatori con tecnologia di carica rapida al Nitruro di Gallio per i caricabatterie MacBook e iPad, compatti, leggeri e durevoli.

L’azienda propone inoltre un piccolo dock ultra-portatile per Apple Watch per servire ogni utente Apple. Tutte le soluzioni su tunit.store.