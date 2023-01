Microsoft Investigating Widespread Teams, Outlook, interruzioni di OneDrive

Microsoft sta indagando su un problema di rete dopo che decine di migliaia di utenti in tutto il mondo hanno riferito di non essere in grado di accedere a servizi come Teams e Outlook.

In una serie di tweet pubblicati sull’account Twitter di Microsoft 365 Status, Microsoft ha affermato che stava adottando misure per isolare il problema, ma non ha menzionato quanto fosse diffuso.

“Stiamo indagando su problemi che influiscono su più servizi Microsoft 365“, ha affermato Microsoft, a cui in seguito ha aggiunto: “Abbiamo ripristinato una modifica di rete che riteniamo stia causando un impatto. Stiamo monitorando il servizio mentre il rollback ha effetto. “

We've rolled back a network change that we believe is causing impact. We're monitoring the service as the rollback takes effect. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 25, 2023

Microsoft Teams è utilizzato da oltre 280 milioni di persone in tutto il mondo tra aziende e scuole, secondo la società. Altri servizi interessati dall’interruzione includono Microsoft Exchange Online, SharePoint Online e OneDrive for Business.

Microsoft ha anche affermato che sta indagando su un problema di connettività con il suo servizio di cloud computing, Azure, che interessa quello che ha definito “un sottoinsieme di utenti”. Aggiorneremo questo articolo non appena ne sapremo di più.

