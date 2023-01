Il prossimo TicWatch Pro di Mobvoi sembra molto elegante

La serie TicWatch Pro di Mobvoi si è distinta per Wear OS, grazie alla sua esperienza premium a un prezzo accessibile.

Il prossimo modello potrebbe continuare questa tendenza poiché un leak dello scorso anno affermava che il successore di TicWatch Pro 3 avrebbe funzionato con il chipset Snapdragon W5+ di Qualcomm per i dispositivi indossabili e avrebbe vantato una durata della batteria più lunga del 50%.

il leaker blogger Kuba Wojciechowski ha condiviso un rendering del presunto TicWatch Pro 5 che si discosta dal modello precedente in diversi modi.

⌚️ Leak: Mobvoi TicWatch Pro 5 – one of the first watches to ship with Snapdragon W5(+) and Wear OS 3 pic.twitter.com/FIg8BEcMQR

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 20, 2023