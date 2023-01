Samsung presenterà il primo display per laptop OLED con sensori tattili integrati la prossima settimana

Samsung afferma che è pronta per iniziare la produzione di massa di display per laptop OLED che integrano i sensori tattili direttamente nel pannello, con la tecnologia che dovrebbe fare il suo debutto nei nuovi modelli Galaxy Book la prossima settimana

pannelli utilizzano la tecnologia OCTA, o on-cell touch AMOLED, per raggiungere l’impresa, che consente loro di essere più sottili rispetto alle soluzioni che utilizzano una pellicola del pannello touchscreen separata. Samsung afferma di essere il primo pannello OLED per laptop al mondo con un touchscreen integrato.

Precedentemente utilizzati solo in smartphone come la serie Galaxy S e gli iPhone di Apple, i pannelli dovrebbero avere dimensioni da 13 pollici e 16 pollici e saranno in grado di supportare una risoluzione 3K e frequenze di aggiornamento fino a 120Hz.

La società coreana non ha detto quale laptop farà debuttare la tecnologia, ma dovrebbe presentare i laptop Galaxy Book aggiornati con touchscreen OLED al suo supporto Unpacked il 3 febbraio. Samsung prevede inoltre di produrre in serie i pannelli touchscreen OLED per altri marchi di laptop e partner man mano che più produttori passano a loro.

Samsung fornisce ad Apple display OLED per i modelli di iPhone di fascia alta dal 2017 e il suo ultimo annuncio arriva sulla scia delle recenti voci secondo cui Apple ha in programma di lanciare il suo primo MacBook con display OLED nei prossimi due anni, potenzialmente seguito da un MacBook touchscreen OLED. Si dice anche che Samsung stia dando la priorità allo sviluppo di tipi specifici di display OLED che Apple prevede di utilizzare nei prossimi modelli di iPad Pro.

VIA