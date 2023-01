Secondo quanto riferito, Apple sta lavorando su Mac touchscreen, incluso MacBook Pro

Nonostante anni di resistenza, Apple sta ora lavorando per aggiungere touchscreen ai Mac, secondo un rapporto pubblicato oggi da Mark Gurman di Bloomberg . Il rapporto afferma che un nuovo MacBook Pro con display OLED potrebbe essere il primo Mac touchscreen nel 2025.

Gurman ha affermato che gli ingegneri Apple sono “attivamente impegnati nel progetto”, indicando che la società sta “considerando seriamente” la produzione di Mac touchscreen. Il primo MacBook Pro con touchscreen manterrebbe un design tradizionale per laptop con trackpad e tastiera, ma il display otterrebbe il supporto per l’input tattile come un iPhone o iPad.

È probabile che i primi Mac touchscreen utilizzino macOS, poiché Apple non sta lavorando attivamente per combinare iPadOS e macOS, secondo il rapporto. Tuttavia, le app per iPhone e iPad sono disponibili su Mac con chip di silicio Apple, a meno che uno sviluppatore non si disattivi.