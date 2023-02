Uno dei migliori emulatori PS2 per Android non riceverà più aggiornamenti

Gli emulatori Android ci fanno rivivere alcuni dei nostri migliori ricordi di gioco d’infanzia, anche se gli sviluppatori originali potrebbero aver rinunciato al titolo.

È anche indipendente dall’hardware, il che significa che potresti tornare a giocare al classico “God of War” per PlayStation del 2005. Ma i fan di quello che è probabilmente uno dei migliori emulatori per Android , AetherSX2, hanno ricevuto cattive notizie poiché il suo sviluppatore ha deciso di sospendere lo sviluppo a tempo indeterminato.

Detto questo, non è troppo tardi per AetherSX2 poiché l’ultima build dell’app è disponibile per il download dalla pagina ufficiale e dovrebbe essere funzionante per un po’, salvo importanti modifiche sul lato piattaforma.

Lo sviluppatore, noto come Tahlreth, ha affermato che AetherSX2 è iniziato come un hobby, ma che lavorarci “non è più divertente”.

Tahlreth prosegue descrivendo in dettaglio le lamentele che ha ricevuto tramite e-mail sulla mancanza di supporto a 32 bit.

Con questo in mente, avverte i fan di non lasciarsi influenzare da imitatori che fingono di essere loro e di “fare attenzione ai truffatori”, anche su Twitter dove è apparso un account falso sotto il suo nome.

AetherSX2 rimane anche sul Play Store ed è stato aggiornato l’ultima volta il 4 novembre, quindi coloro che intendono installarlo ora riceveranno una versione abbastanza nuova dell’emulatore.

La motivazione di Talreth dietro AetherSX2 non era il profitto, dice, ma fornire agli utenti Android una valida alternativa alla selezione altrimenti media di emulatori PS2. I nostri colleghi di XDA-Developers notano che agli utenti non è mai stato richiesto di pagare denaro per utilizzare il servizio: un Patreon per il progetto è stato attivo per un certo periodo, ma ha smesso di accettare donazioni mesi prima, ha affermato lo sviluppatore, e che è open source.

Ricorda, l’emulatore funzionerà solo se disponi di un recente telefono di punta . Lo sviluppatore consiglia “un dispositivo equivalente a Snapdragon 845” o più recente per eseguire senza problemi i giochi PS2 utilizzando AetherSX2.

LINK APPLICAZIONE