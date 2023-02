Apple ordina l’intera fornitura di chip 3nm di TSMC per iPhone 15 Pro e Mac M3

Apple si è assicurata tutti gli ordini disponibili per N3, il processo a 3 nanometri di prima generazione di TSMC che sarà probabilmente utilizzato nella prossima gamma di iPhone 15 Pro e nei nuovi MacBook programmati per il lancio nella seconda metà del 2023.

Si prevede che Apple adotterà la tecnologia a 3 nm di TSMC quest’anno per il chip A17 Bionic che probabilmente alimenterà i modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Si dice che la tecnologia a 3 nm fornisca un miglioramento dell’efficienza energetica del 35% rispetto a 4 nm, che è stato utilizzato per realizzare il chip A16 Bionic per iPhone 14 Pro e Pro Max.

Apple prevede di rilasciare un nuovo MacBook Air nella seconda metà del 2023 e potrebbe essere dotato di un chip da 3 nm, secondo un rapporto di gennaio di DigiTimes .

Tuttavia, l’analista del settore display Ross Young a dicembre ha affermato che un MacBook Air da 15 pollici sarebbe stato rilasciato nella prima metà del 2023. Se le prospettive di DigiTimes si rivelassero accurate, allora forse MacBook Air da 13 pollici e 15 pollici con I chip M3 basati sulla tecnologia 3nm verranno invece lanciati nella seconda metà del 2023.

Guardando più avanti, l’analista Apple Ming-Chi Kuo ritiene che i MacBook Pro da 14 e 16 pollici in arrivo nel 2024 presenteranno chip M3 Pro e ‌M3‌ Max basati sul processo a 3 nm di TSMC . I modelli di MacBook Pro con i chip ‌M3‌ Pro e ‌M3‌ Max entreranno in produzione di massa nella prima metà del 2024, secondo Kuo.

La tecnologia a 3 nm offrirà prestazioni migliorate e una migliore efficienza energetica rispetto agli attuali chip prodotti con un processo a 5 nanometri, tra cui M2 Pro trovato nell’attuale Mac mini di fascia alta di Apple e M2 Pro e ‌M2‌ Max utilizzati nei suoi ultimi 14 e Modelli MacBook Pro da 16 pollici.

