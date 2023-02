Apple rilascia iOS 16.3.1 con iCloud Fix, ottimizzazioni per il rilevamento degli arresti anomali e altro ancora

Apple ha rilasciato oggi iOS 16.3.1, un aggiornamento minore per il sistema operativo iOS 16 uscito per la prima volta a settembre. iOS 16.3.1 arriva due settimane dopo il lancio di iOS 16.3 , un aggiornamento che ha aggiunto i token di sicurezza per l’ID Apple e il supporto per il nuovo HomePod .

‌‌iOS 16‌‌‌.3.1 può essere scaricato over-the-air su iPhone e iPad idonei accedendo a Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Secondo le note di rilascio di Apple, l’aggiornamento iOS 16.3.1 include più correzioni di bug, risolvendo problemi con le richieste di iCloud e Siri per Trova il mio , oltre ad aggiungere ulteriori ottimizzazioni di rilevamento dei crash.

La correzione delle impostazioni di ‌iCloud‌ potrebbe risolvere un problema che potrebbe impedire ad alcune persone di attivare i backup automatici di ‌iCloud‌ su iPhone e iPad , un problema che alcuni utenti hanno riscontrato dal lancio di iOS 16.3.

