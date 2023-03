Come eliminare un video TikTok

Il formato video in forma abbreviata di TikTok ha dimostrato di essere molto popolare. Inoltre, molti dei migliori nuovi telefoni, come Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro , sono ottimi per creare contenuti mobili.

Queste tecnologie hanno portato alla creazione e al caricamento di molti TikTok ogni giorno. Che tu abbia cambiato idea su una singola clip o desideri cancellare l’intera libreria, non ci vorrà molto per portare a termine il lavoro.

Come eliminare i tuoi video su TikTok

Segui questi passaggi per eliminare il tuo video TikTok. Questo metodo funziona sia per Android che per iOS.

Apri l’ app TikTok e accedi al tuo account. Visualizza il video che desideri eliminare. Tocca l’ icona a tre punti e scorri verso destra. Tocca Elimina nell’angolo in basso a destra Conferma la tua scelta toccando Elimina nel menu a comparsa.

Alcune altre app che vale la pena dare un’occhiata

Se stai pensando di provare altre app simili a TikTok, dai un’occhiata a questi suggerimenti. Questo genere di social media sta crescendo, il che significa che ci sono molte opzioni.

Instagram è una delle numerose piattaforme esistenti che hanno adottato elementi del formato TikTok. I video brevi di IG, noti come Reels, si adattano perfettamente al resto dell’app. Puoi scorrerli all’infinito come su TikTok o pubblicare i tuoi Reel tramite il tuo account Instagram.

YouTube è un’altra piattaforma multimediale online che ha introdotto funzionalità di condivisione di video in forma abbreviata da quando il formato è esploso in popolarità. Gli Short di YouTube sono un ottimo modo per trovare coinvolgimento e ampliare il pubblico in tandem con i tradizionali video di YouTube.

