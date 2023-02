Il Galaxy A54 di Samsung potrebbe essere un aggiornamento più costoso rispetto all’A53

WinFuture ha condiviso le specifiche interne del Galaxy A54 e dell’A34, il primo dei quali è destinato a diventare il più importante telefono di fascia media di Samsung presso i vettori nordamericani. Sulla base della fuga di notizie, sembra che il produttore di smartphone coreano non stia pianificando enormi modifiche interne per la sua serie A.

Il display del Galaxy A54 si ridurrà leggermente rispetto al suo predecessore: è un pannello AMOLED da 6,4″ FHD+ 120Hz rispetto all’unità da 6,5″ dell’anno scorso. Internamente, il telefono dovrebbe utilizzare un chip Exynos 1380 con una GPU ARM Mali-C68. Secondo quanto riferito, questo SoC fornisce un aumento del 5% in single-core e un aumento del 30% nel benchmark multi-core di Geekbench rispetto all’Exynos 1280 che alimenta il Galaxy A53 .

Apparentemente Samsung non intende lesinare su RAM e spazio di archiviazione con la spedizione A54 con un minimo di 8 GB di RAM – e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. Dovrebbe essere presente anche uno slot per schede microSD per un’ulteriore espansione della memoria a basso costo.

Il rapporto afferma che il Galaxy A54 verrà fornito con una nuova fotocamera principale da 50 MP: un downgrade della risoluzione rispetto alla fotocamera da 64 MP dell’A53 per numeri puri, ma la scommessa è che il nuovo sensore catturerà foto di qualità superiore. Questo sarà abbinato a una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e una macro da 5 MP. Apparentemente Samsung ha in programma di eliminare l’inutile fotocamera di profondità da 5 MP sul suo mid-ranger 2023. La selfie camera da 32 MP nella parte anteriore dovrebbe rimanere invariata.

Altre specifiche del Galaxy A54 trapelate includono la certificazione IP67, la connettività dual-SIM, il Wi-Fi 6 e una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W.

Per quanto riguarda il Galaxy A34, sarà una variante leggermente più piccola dell’A54 con specifiche ridotte. La perdita afferma che utilizzerà un display AMOLED a 120 Hz, un chip MediaTek Dimensity 900, 6 o 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione. La configurazione della tripla fotocamera posteriore includerà una fotocamera da 48 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 5 MP.

VIA