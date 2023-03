Gli utenti di WhatsApp otterranno la capacità di iMessage di modificare i messaggi inviati

WhatsApp sta lavorando attivamente alla possibilità per gli utenti di iPhone di modificare i messaggi dopo che sono stati inviati tramite la popolare piattaforma di chat crittografata di proprietà di Meta.Con iOS 16 , Apple ha introdotto la possibilità di modificare o annullare l’invio di iMessage inviati di recente. Telegram offre anche una funzione di modifica dopo l’invio simile. Ora sembra che WhatsApp sarà il prossimo.

Per modificare un messaggio inviato, gli utenti dovranno toccare e tenere premuto su un fumetto della chat e selezionare l’opzione Modifica. Secondo WaBetaInfo , gli utenti di WhatsApp possono aspettarsi di poter modificare un messaggio per un massimo di 15 minuti dopo averlo inviato, che è la stessa durata che Apple offre agli utenti di iMessage che desiderano modificare i messaggi inviati. Al contrario, Telegram offre agli utenti 48 ore per eseguire le modifiche.

La possibilità di modificare i messaggi inviati sarà rilasciata in un futuro aggiornamento dell’app ad alcuni beta tester di WhatsApp, ma poiché la funzione è in fase di sviluppo, il programma di lancio pubblico è sconosciuto.

In altri sviluppi relativi a Meta, si dice anche che WhatsApp stia sperimentando newsletter private. WABetaInfo ha scoperto il codice in una recente beta per Android che include riferimenti alla funzione, descritta come uno spazio privato nella scheda Stato che consente agli utenti di condividere contenuti con i follower.

VIA