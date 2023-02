Google Pay non funziona? Ecco alcune soluzioni rapide

Non c’è niente di più frustrante di quando la tecnologia non funziona. Tuttavia, quando si tratta di strumenti vitali come Google Pay, le implicazioni dell’interruzione del servizio sono un inconveniente molto serio.

Avere accesso illimitato a tutti i tuoi metodi di pagamento è essenziale, ma la tecnologia non è perfetta. Successivamente, se Google Pay non funziona per te, trovare una soluzione rapida sarà fondamentale per tenere il passo con la tua giornata. Fortunatamente, abbiamo messo insieme alcune soluzioni rapide che dovrebbero aiutarti a rendere operativo Google Pay in pochissimo tempo.

Un aggiornamento dell’app saltato è spesso il colpevole di praticamente qualsiasi problema di servizio digitale, e lo stesso vale per Google Pay. Assicurati che l’app stia eseguendo la versione più aggiornata, altrimenti potresti riscontrare problemi durante il tentativo di effettuare pagamenti. Ecco come controllare:

Vai al Google Play Store . Trova l’ app Google Pay . Se non è stato aggiornato alla versione più recente, un pulsante Aggiorna sarà disponibile direttamente nella pagina dell’app. Fai clic su Aggiorna .

Controlla il tuo numero di telefono

Potresti non ricordare, ma inserire il tuo numero di telefono è stato uno dei primi passaggi per configurare il tuo account Google Pay, e per una buona ragione. Il numero di telefono è uno dei mezzi principali con cui Google verifica la tua identità per effettuare acquisti dalla tua banca. Successivamente, se il tuo numero di telefono non è corretto o semplicemente non è aggiornato, Google Pay non ha modo di confermare che l’account è tuo e non sarà in grado di effettuare pagamenti per tuo conto. Per verificare se hai il numero di telefono corretto sul tuo account:

Apri l’ app Google Pay . Fai clic sull’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra dello schermo Fai clic su Impostazioni quindi su Informazioni personali . Dovresti vedere il tuo numero sotto Numero di cellulare . Se non è corretto, tocca Modifica numero . Inserisci il numero di telefono corretto . Segui le istruzioni per configurare il tuo account.

Verifica la tua carta

Ricorda, Google Pay non è un proprio servizio di pagamento. L’app passa attraverso la tua banca ed è collegata alle tue carte di credito e di debito, quindi averle corrette e aggiornate è importante per assicurarti che il tuo account sia funzionante. Potresti aver dimenticato di aggiungere una carta o la tua carta potrebbe essere scaduta dall’ultima volta che hai utilizzato Google Pay. In ogni caso, ti consigliamo di controllare le tue carte e i tuoi conti per assicurarti che siano in ordine. Fare quello:

Fai clic sul pulsante Pronto nella parte superiore centrale dello schermo. Questo dovrebbe far apparire un’interfaccia con tutte le carte disponibili . Fai clic su ciascuna scheda e verifica che le informazioni in basso siano corrette. Se devi aggiungere una carta, scorri verso destra e fai clic sull’icona della carta vuota con la scritta Aggiungi un metodo di pagamento . Segui le istruzioni per la configurazione.

Svuota la cache

Poiché Google Pay memorizza alcuni dati spesso non necessari e facilmente corruttibili dopo ogni utilizzo, l’app può impantanarsi, impedendole di funzionare senza problemi. Fortunatamente, una rapida cancellazione può risolvere il problema, devi solo sapere come. Tutto quello che devi fare è:

Vai all’icona Impostazioni sul tuo telefono. Seleziona la sezione App . Scorri verso il basso fino a trovare Google Pay , che dovrebbe trovarsi vicino alla parte superiore poiché hai effettuato l’accesso per risolvere questi problemi, quindi fai clic su di esso. Fare clic sulla sezione Archiviazione e cache Fare clic su Cancella cache . Dopo averlo fatto, riavvia l’app e dovresti essere pronto.

Controlla la connessione

Mentre le carte di debito e di credito funzionano senza Internet, lo stesso non si può dire per il tuo smartphone abilitato a Internet. Successivamente, avere una connessione Internet funzionante quando si effettuano i pagamenti è vitale per loro. Se i tuoi dati non funzionano o la tua connessione Wi-Fi è in ritardo, probabilmente avrai dei problemi a ricevere la conferma dei pagamenti.

Se vuoi assicurarti che i tuoi pagamenti vadano a buon fine, utilizza Google Pay solo quando la tua connessione dati è sufficientemente forte o quando ti trovi in ​​un luogo in cui è disponibile il Wi-Fi . Altrimenti, Google Pay, come il tuo smartphone, sarà del tutto inutile. Per assicurarti di essere connesso al Wi-Fi:

Vai su Impostazioni Accedi alla sezione Rete & internet Clicca su Internet . Assicurati che la tua rete preferita indichi Connesso sotto di essa.

Disinstalla e reinstalla l’app

Spegnerlo e riaccenderlo è un metodo collaudato per risolvere qualsiasi problema tecnologico e Google Pay segue l’esempio. Disinstallando e reinstallando l’app Google Pay, potresti essere abbastanza fortunato da risolvere il problema immediatamente. Sì, c’è la possibilità che tu debba configurare nuovamente le tue carte e i tuoi conti bancari, ma almeno l’app funzionerà per te, giusto? Per disinstallare l’app: