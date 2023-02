Come impostare Google Maps come predefinito su iPhone

Ora puoi utilizzare Google Chrome e Gmail come app predefinite, cosa che non potresti fare con le versioni iOS inferiori. Sebbene l’aggiornamento di Apple sia promettente per il futuro delle integrazioni multipiattaforma, non puoi ancora utilizzare diverse app.

Google Maps è ricco di funzionalità che Apple Maps non ha, come la funzione turn-by-turn che ha causato una spaccatura tra Google e Apple nel 2012. C’è ancora speranza se preferisci usarlo come app di riferimento per indicazioni. In questo post, ti mostriamo le principali soluzioni alternative per rendere Google Maps l’app predefinita per le mappe su iPhone.

Qual è l’app per mappe predefinita su iPhone e perché non puoi cambiarla?

Apple Maps è l’app per mappe predefinita su iPhone ed è rimasta tale dal rilascio di iOS 6, quando Apple l’ha sostituita con Google Maps. La decisione dell’azienda ha seguito il rifiuto di Google di concedere loro i diritti sulla funzione di navigazione turn-by-turn nel 2012. Prima di allora, gli utenti di iPhone si affidavano a Google Maps per le indicazioni stradali.

Oggi, se scarichi Google Maps e provi a usarlo come app predefinita, non funzionerà perché i dispositivi Apple non lo supportano. A differenza del sistema operativo Android open source di Google in cui chiunque può apportare modifiche, Apple utilizza un ecosistema software chiuso e ha il pieno controllo su quali app è possibile installare. La maggior parte dei prodotti di terze parti non è compatibile con il suo sistema operativo.

Dopo la controversia Apple-Google, l’aggiornamento di iOS 14 ti consente di modificare il browser predefinito e il client di posta elettronica con l’equivalente di Google.

Come modificare l’app di navigazione predefinita in Google Maps su iPhone o iPad

Il metodo più vicino per rendere Google Maps la tua app di navigazione predefinita è installare Google Chrome o Gmail, quindi impostarne uno come app predefinita per la posta elettronica e il browser. Poiché tutte le app Google integrano e condividono i dati, puoi aprire i link delle mappe in Google Maps tramite una qualsiasi delle due app. Per utilizzare qualsiasi app è necessario disporre di un account Google. Non puoi registrarti e accedere a tutte le funzionalità se non ne hai uno.

Cambia l’app di posta predefinita di iPhone in Gmail

Scarica e installa Gmail dall’Apple App Store se non l’hai fatto. Dal menu dell’app del telefono, tocca l’ app Impostazioni . Scorri verso l’alto e tocca Gmail Tocca App di posta predefinita . Seleziona Gmail Dal menu dell’app del telefono, apri Gmail. Devi accedere se è la prima volta che utilizzi l’app. Tocca l’ icona del menu nell’angolo in alto a destra. Seleziona Impostazioni Tocca App predefinite . Nelle sezioni seleziona Google Maps . Quindi, quando tocchi il link di una mappa in Gmail, si apre automaticamente in Google Maps. Tocca la casella di controllo accanto a Chiedimi quale app utilizzare ogni volta per scegliere tra Apple Maps e Google Maps quando tocchi i collegamenti alle mappe.

Cambia il browser Web predefinito di iPhone in Chrome

Quando imposti Chrome come browser predefinito dal menu Impostazioni del telefono, ogni collegamento mappa che tocchi all’interno del browser si apre automaticamente in Google Maps.

Scarica e installa Chrome dall’Apple App Store se non l’hai fatto. Apri Impostazioni . Scorri verso l’alto e tocca Chrome . Tocca App browser predefinita Seleziona Chrome . Quindi, quando tocchi un collegamento sul telefono, si apre automaticamente in Chrome anziché in Safari.

Come utilizzare Google Maps tramite CarPlay su iPhone

CarPlay è un sistema di integrazione sviluppato da Apple che ti consente di controllare le funzioni chiave del tuo iPhone dal display integrato della tua auto. Puoi avviare la tua auto, utilizzare la mappa, ricevere ed effettuare chiamate e dettare messaggi. CarPlay supporta Google Maps, ma non come servizio di mappe predefinito. Se chiedi indicazioni a Siri, l’assistente vocale apre sempre Apple Maps. Devi avviare Google Maps quando devi usarlo nella tua auto.

Il download di CarPlay non è necessario poiché la funzione viene fornita con le versioni iOS supportate. Tuttavia, è necessario connettere il telefono a un veicolo supportato per utilizzarlo. A seconda del modello, puoi connetterti a CarPlay con un cavo USB o una connessione wireless.

Scarica e installa Google Maps sul tuo telefono se non l’hai fatto. Avvia la tua macchina. Collega il telefono alla tua auto. Se la tua auto supporta una connessione CarPlay cablata, collega il cavo USB Apple Lightning alla porta CarPlay. La porta dovrebbe avere accanto un piccolo simbolo di smartphone bianco.

Viene visualizzato un messaggio con tre opzioni : abilita, disabilita o abilita sempre CarPlay quando il telefono è collegato all’auto tramite USB. Una volta abilitato, CarPlay si avvia automaticamente sul display integrato della tua auto. Il tuo display rispecchia le app CarPlay supportate sul tuo iPhone, inclusi Telefono, Messaggi, Musica e app di terze parti come iHeartRadio, Spotify e Google Maps. Tocca Google Maps per aprirlo e utilizzarlo

