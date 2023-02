iPhone 15 presenterà miglioramenti della RAM, 8 GB probabilmente per i modelli Pro

La serie di iPhone 15 di prossima generazione presenterà miglioramenti della RAM, secondo un nuovo rapporto della società di ricerca taiwanese TrendForce.

Apple “aumenterà la capacità e le specifiche” della RAM per i modelli di iPhone 15, afferma il rapporto. Sulla base di questa formulazione, potrebbero esserci miglioramenti sia alla quantità di RAM che alla velocità nella serie iPhone 15, ma non sono stati forniti dettagli specifici.

TrendForce in precedenza aveva affermato che i modelli di iPhone 15 Pro sarebbero stati probabilmente dotati di 8 GB di RAM , rispetto ai 6 GB dei modelli di iPhone 14 Pro. L’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus standard rimarranno probabilmente a 6 GB di RAM, ma è possibile che questi modelli possano essere aggiornati alla RAM LPDDR5 più veloce , come lo erano i modelli di iPhone 14 Pro l’anno scorso.

L’aumento della RAM può favorire il multitasking su iPhone consentendo l’apertura simultanea di più app in background. Insieme al presunto chip A17 Bionic per i modelli iPhone 15 Pro, i miglioramenti della RAM aumenterebbero le prestazioni complessive.

Se l’iPhone 15 Pro viene portato a 8 GB di RAM, sarebbe il primo aumento da quando l’iPhone 12 Pro è stato rilasciato con 6 GB di RAM.

