L’ultimo pieghevole di Oppo si prepara a sfidare il Galaxy Z Flip 4 sulla scena globale

Oppo afferma che per progettare il telefono sono stati necessari cinque anni di ricerca e sviluppo. Ha lo schermo più grande per un dispositivo pieghevole, misura 3,26 pollici in diagonale. Gli sforzi di sviluppo si sono concentrati anche sulla riduzione al minimo delle cornici per il display principale da 6,8 pollici e sul rendere la piegatura il più invisibile possibile.

In teoria, Oppo sembra fare tutte le mosse giuste: dandoci una piega meno evidente, uno schermo più grande rispetto al Samsung Galaxy Z Flip 4. Se le voci precedenti e l’elenco delle specifiche del modello cinese sono vere, la versione globale di Find N2 Flip potrebbe contenere un SoC MediaTek Dimensity 9000+ con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

LE fotocamere potrebbe includere una principale da 50 MP, un ultrawide da 8 MP e una fotocamera selfie da 32 MP. Altre specifiche degne di nota includono una batteria da 4.300 mAh con supporto per la ricarica rapida da 44 W, più grande e più veloce del Galaxy Z Flip 4.

Detto questo, Oppo potrebbe apportare piccoli dettagli prima del debutto globale di Find N2 Flip per soddisfare le normative straniere fino al minimo comune denominatore. Qualunque cosa accada, non vediamo l’ora.

VIA