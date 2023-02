Il presunto display da 27 pollici di Apple con mini-LED ritardato ancora una volta

Il presunto display esterno da 27 pollici di Apple con retroilluminazione mini-LED non dovrebbe più essere lanciato nel primo trimestre del 2023 , secondo l’analista del settore dei display Ross Young.

Young oggi ha informato MacRumors di non aver visto alcun segno che il display entri nella produzione di massa, suggerendo che un lancio non è imminente. Sembra che il display sia stato posticipato più volte, poiché Young inizialmente si aspettava che fosse lanciato intorno a giugno 2022 , e poi a ottobre , e più recentemente nel primo trimestre del 2023. Non ha fornito un periodo di tempo aggiornato per quando il display potrebbe essere rilasciato.

Young in precedenza aveva affermato che il display supporterà ProMotion, consentendo una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Date le presunte dimensioni da 27 pollici, è possibile che il display sia una versione di nuova generazione dello Studio Display, ma potrebbe anche essere un nuovo modello posizionato tra lo Studio Display e il Pro Display XDR di fascia alta.

Apple ha rilasciato il Pro Display XDR insieme a un nuovo Mac Pro a dicembre 2019, mentre lo Studio Display è stato lanciato a marzo 2022 insieme a Mac Studio.

Young è il CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC). In passato, ha accuratamente rivelato che i modelli di iPhone 13 Pro e MacBook Pro di fascia alta sarebbero stati dotati di ProMotion, che l’iPad mini di sesta generazione sarebbe stato dotato di un display da 8,3 pollici, che l’ultimo MacBook Air avrebbe avuto un display da 13,6 pollici leggermente più grande. display da pollici e altro ancora.

VIA