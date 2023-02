Si dice che iPhone 15 Pro sia dotato di cornici ultrasottili come Apple Watch

L’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max di nuova generazione presenteranno cornici ancora più sottili attorno al display, simili all’Apple Watch Series 7 e successivi, secondo un leaker anonimo noto come “ShrimpApplePro” su Twitter.

In un tweet di questa settimana , ShrimpApplePro ha affermato che ulteriori fonti ora concordano sul fatto che i modelli di iPhone 15 Pro avranno cornici più sottili dopo la voce iniziale del mese scorso . Il leaker si aspetta anche che le cornici siano curve su tutti i modelli di iPhone 15, ma le altre fonti non sono state in grado di confermare quel potenziale aspetto del design in questo momento.

ShrimpApplePro ha fatto trapelare accuratamente il design hardware di Dynamic Island sui modelli di iPhone 14 Pro, dando loro un track record consolidato, ma le voci sulle cornici più sottili devono ancora essere confermate da altre fonti affidabili.

Il leaker ha anche affermato in precedenza che almeno un modello di iPhone 15 presenterà una cornice in titanio e bordi posteriori curvi, che potrebbero rispecchiare le cornici curve.

Altre caratteristiche che si vociferano per i modelli di iPhone 15 Pro includono solo il chip A17 Bionic di prossima generazione di Apple, una porta USB-C più veloce, Wi-Fi 6E, un aumento di 8 GB di RAM e pulsanti di alimentazione e volume a stato solido che forniscono feedback tattile quando vengono premuti . Apple dovrebbe annunciare la serie iPhone 15 a settembre come al solito.

VIA