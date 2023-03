Si dice che il nuovo MacBook Air venga lanciato ad aprile con queste 5 nuove funzionalità

Apple prevede di rilasciare un nuovo MacBook Air con un display da 15 pollici più grande ad aprile , secondo l’analista del settore dei display Ross Young. Il laptop dovrebbe essere alimentato dal chip M2 e probabilmente supporterà Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Mentre aspettiamo l’annuncio del nuovo MacBook Air, abbiamo ricapitolato cinque nuove funzionalità di cui si vociferava o che potrebbero essere incluse.

Schermo da 15 pollici

Il nuovo MacBook Air dovrebbe essere dotato di un display più grande da 15,5 pollici , che sarebbe il più grande di sempre per il laptop. L’attuale MacBook Air ha un display da 13,6 pollici e il laptop è stato offerto in una dimensione da 11 pollici molti anni fa.

Mentre si dice che un nuovo MacBook Air da 13 pollici con display OLED verrà lanciato nel 2024, il modello da 15 pollici dovrebbe avere un LCD tradizionale.

Chip M2

Come il MacBook Air da 13 pollici, il modello da 15 pollici sarà disponibile con il chip M2 . Apple afferma che il chip M2 ha una CPU fino al 18% più veloce, una GPU fino al 35% più veloce e un Neural Engine fino al 40% più veloce rispetto al chip M1.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo lo scorso anno ha affermato che un MacBook da 15 pollici con opzioni di chip M2 e M2 Pro sarebbe stato rilasciato nel secondo trimestre del 2023 o successivamente. È interessante notare che Kuo ha affermato che questo MacBook potrebbe non avere il marchio Air. Su base puramente speculativa, è possibile che Apple rilasci un MacBook da 15 pollici posizionato tra MacBook Air e MacBook Pro, ma i piani di Apple restano da vedere.

Maggiore durata della batteria

Con un display da 15 pollici, il nuovo MacBook Air avrebbe uno chassis più grande, consentendo una batteria più grande e una maggiore durata della batteria.

Apple afferma che il MacBook Air da 13 pollici con il chip M2 dura fino a 18 ore per carica, quindi forse il modello da 15 pollici potrebbe avvicinarsi alle 20 ore. I chip di silicio Apple continuano ad avere prestazioni per watt leader del settore.

Wi-Fi 6E

Mentre il MacBook Air da 13 pollici con il chip M2 è limitato al Wi-Fi 6, ci sono buone probabilità che il MacBook Air da 15 pollici venga aggiornato al Wi-Fi 6E. Apple ha già aggiornato il Mac mini con il chip M2 e il Wi-Fi 6E il mese scorso.

Il Wi-Fi 6 funziona sulle bande da 2,4 GHz e 5 GHz, mentre il Wi-Fi 6E funziona anche sulla banda da 6 GHz, consentendo velocità wireless più elevate, latenza inferiore e minori interferenze del segnale. Per sfruttare questi vantaggi, il dispositivo deve essere connesso a un router Wi-Fi 6E, disponibile da marchi come TP-Link, Asus e Netgear.

Finora Apple ha aggiunto il supporto Wi-Fi 6E a una manciata di dispositivi, tra cui l’ultimo iPad Pro, MacBook Pro da 14 e 16 pollici e Mac mini.

Bluetooth 5.3

Apple ha aggiunto il Bluetooth 5.3 a molti dei suoi ultimi dispositivi e il MacBook Air da 15 pollici potrebbe essere il prossimo in linea per ottenere il supporto.

Bluetooth 5.3 offre vantaggi come una maggiore affidabilità ed efficienza energetica, secondo Bluetooth SIG, l’organizzazione dietro lo standard. Bluetooth 5.3 potrebbe anche aprire la strada al nuovo MacBook Air per supportare LE Audio alla fine per una migliore qualità audio, una maggiore durata della batteria e altro ancora, se Apple decidesse di implementarlo.

All’inizio di questa settimana, Apple ha presentato un nuovo elenco di prodotti Bluetooth 5.3 . Il deposito non menziona alcun prodotto specifico, ma fa riferimento a un precedente elenco relativo a macOS, suggerendo che il deposito potrebbe essere correlato a Mac imminenti di qualche tipo.

VIA