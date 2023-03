Come accedere alle offerte di app gratuite su Google Play Store

Affrontare un affare o una promozione è eccezionalmente gratificante come cliente. Tuttavia, a volte dimentichiamo del tutto le offerte di software. Ma se sei un appassionato utente Android, Google ha nascosto sconti e promozioni per giochi e app all’interno della nuova scheda Offerte del Google Play Store .

Come accedere e riscattare le offerte nel Google Play Store

Grazie a Google che incorpora la scheda Offerte direttamente nel Google Play Store, trovare offerte su app, film, libri e giochi è un gioco da ragazzi. Di seguito abbiamo delineato i passaggi per ottenere alcuni fantastici sconti, comprese le offerte gratuite.

Apri l’ app Google Play Store sul tuo dispositivo Android. Passare alla barra degli strumenti in basso e toccare l’ opzione Offerte . Scorri verso il basso fino a Giochi in saldo e tocca un’offerta elencata per iniziare l’installazione.

Non perdere le migliori occasioni del Google Play Store

A tutti noi piace mettere le mani su cose economiche e gratuite. Google ha sorprese per tutti, che si tratti di un nuovo libro da leggere prima di coricarsi sul tablet o di un nuovo gioco per provare il tuo controller Razor Kishi. Quindi la prossima volta che sei nel Play Store, prenditi qualche minuto per sfogliare la selezione della scheda Offerte; non sai mai cosa potresti trovare in giro.

