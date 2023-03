Apple annuncerà MacBook Air da 15 pollici e altro da marzo ad aprile

Si dice che Apple abbia pianificato almeno tre annunci di prodotti tra oggi e la fine di aprile, tra cui un MacBook Air da 15 pollici, un nuovo Mac Pro tower e una nuova opzione di colore per iPhone 14.

MacBook Air da 15″

La catena di fornitura di Apple ha iniziato la produzione di pannelli di visualizzazione per un nuovo MacBook Air da 15,5 pollici a febbraio, secondo l’analista del settore dei display Ross Young, che ha un ottimo track record con voci sui futuri prodotti Apple negli ultimi anni.

Young si aspetta che il nuovo MacBook Air venga lanciato all’inizio di aprile, ma un annuncio e i preordini potrebbero certamente avvenire prima. Apple annuncia spesso nuovi prodotti a marzo in occasione di un evento o con comunicati stampa sul sito Web Apple Newsroom, ma ha organizzato un evento di aprile nel 2021 per presentare un nuovo iMac, iPad Pro, Apple TV e AirTag, insieme a un nuovo Purple opzione colore per iPhone 12 e iPhone 12 mini.

Una nuova opzione per le dimensioni del display da 15 pollici sarebbe la più grande mai vista per il MacBook Air. L’attuale MacBook Air ha un display da 13,6 pollici e il laptop è stato offerto in una dimensione da 11 pollici molti anni fa. Il nuovo MacBook Air dovrebbe ancora essere dotato di un pannello LCD, poiché il primo modello con display OLED non dovrebbe essere lanciato fino al 2024 .

Come il MacBook Air da 13 pollici, il modello da 15 pollici sarà disponibile con il chip M2 . Apple afferma che il chip M2 ha una CPU fino al 18% più veloce, una GPU fino al 35% più veloce e un Neural Engine fino al 40% più veloce rispetto al chip M1.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo lo scorso anno ha affermato che un MacBook da 15 pollici con opzioni di chip M2 e M2 Pro sarebbe stato rilasciato nel secondo trimestre del 2023 o successivamente. È interessante notare che Kuo ha affermato che questo MacBook potrebbe non avere il marchio Air. Su base puramente speculativa, è possibile che Apple rilasci un MacBook da 15 pollici posizionato tra MacBook Air e MacBook Pro, ma i piani di Apple restano da vedere.

Nuovo MacPro

Il prossimo Mac Pro sarà disponibile con l’imminente chip M2 Ultra di Apple , che lo renderebbe il Mac più veloce di sempre, secondo Mark Gurman di Bloomberg . Si aspetta che il nuovo Mac Pro abbia lo stesso design del modello 2019 , ma manchi di RAM aggiornabile dall’utente. Un chip “M2 Extreme” di fascia alta per il computer è stato apparentemente cancellato .

A gennaio, Gurman ha affermato che Apple stava testando internamente un nuovo Mac Pro con macOS 13.3 , che sarà rilasciato pubblicamente questa primavera, secondo Apple. Detto questo, è possibile che Apple possa rilasciare sia Mac Pro che macOS 13.3 intorno a marzo o aprile, ma non c’è ancora un periodo di tempo definitivo per il rilascio del computer quest’anno, quindi rimane la possibilità che il nuovo Mac Pro venga annunciato al WWDC 2023 a giugno o più avanti nell’anno.

Nuovo colore per iPhone

Apple prevede di rendere disponibili iPhone 14 e iPhone 14 Plus in giallo questa primavera , secondo un post di Weibo condiviso dal blog giapponese Mac Otakara . Apple ha offerto per l’ultima volta un’opzione di colore giallo per iPhone 11 nel 2019 e iPhone XR nel 2018. Non è chiaro se Apple abbia in programma di rilasciare un nuovo colore per i modelli di iPhone 14 Pro.

Al suo evento di marzo 2022, Apple ha introdotto un nuovo colore verde alpino per iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max e un nuovo colore verde per iPhone 13 e iPhone 13 mini. Nell’aprile 2021, Apple ha reso disponibili iPhone 12 e iPhone 12 mini in viola .

