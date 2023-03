Apple annuncia l’evento WWDC 2023 che si svolgerà dal 5 al 9 giugno

Apple ha annunciato oggi che la sua 34a conferenza annuale mondiale degli sviluppatori si svolgerà da lunedì 5 giugno a venerdì 9 giugno. Come WWDC 2020, 2021 e 2022, WWDC 2023 sarà per la maggior parte un evento online e sarà a tutti gli sviluppatori senza alcun costo.

Apple fornirà sessioni e laboratori online, che consentiranno agli sviluppatori di conoscere le nuove funzionalità e il software che saranno annunciati al WWDC. Ci sarà anche una tradizionale Swift Student Challenge , con Apple che accetterà le domande fino al 19 aprile.

Mentre il ‌WWDC 2023‌ si terrà ancora una volta online, Apple sta pianificando un evento speciale per tutto il giorno per sviluppatori e studenti selezionati, che si svolgerà il 5 giugno presso il campus di Apple Park . I partecipanti potranno guardare il keynote e i video sullo stato del parco, incontrare alcuni dipendenti Apple e partecipare agli Apple Design Awards. Apple ha tenuto un evento di persona simile lo scorso anno.

Gli attuali membri dell’Apple Developer Program, gli ex studenti dell’Apple Entrepreneur Camp, i precedenti vincitori della Swift Student Challenge e gli attuali membri dell’Apple Developer Enterprise Program possono inviare una richiesta per partecipare all’evento ‌Apple Park‌. Apple prevede di selezionare i partecipanti tramite una lotteria casuale, con notifiche impostate per uscire entro il 5 aprile alle 18:00

Apple terrà un evento principale lunedì 5 giugno per mostrare iOS 17 , iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 e macOS 14, inoltre potrebbero esserci nuovi annunci hardware. L’evento di quest’anno dovrebbe concentrarsi sulle cuffie AR/VR che Apple ha in fase di sviluppo, e potremmo anche vedere il Mac Pro e un MacBook Air da 15 pollici .

