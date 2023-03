Apple prima beta di iOS 16.5 e iPadOS 16.5

Oggi Apple ha distribuito agli sviluppatori le prime beta dei prossimi aggiornamenti di iOS 16.5 e iPadOS 16.5 a scopo di test, con il software in arrivo un giorno dopo il lancio di iOS 16.4 e iPadOS 16.4 .

Gli sviluppatori registrati possono aderire alle versioni beta aprendo l’app Impostazioni, andando su Aggiornamento software, toccando l’opzione “Aggiornamenti beta” e attivando iOS 16 Developer Beta. Tieni presente che per scaricare e installare la versione beta è necessario un ID Apple associato a un account sviluppatore.

Non sappiamo ancora cosa sia incluso nelle beta, ma Apple ha fornito molte delle funzionalità promesse che sono state annunciate quando ‌iOS 16‌ è stato presentato per la prima volta. Stiamo ancora aspettando l’ account Apple Card Savings e Apple Pay Later, una funzionalità che il CEO di Apple Tim Cook ha recentemente dichiarato che sarebbe arrivata “presto”.

