Come ottenere la verifica su TikTok

Un modo per distinguersi dalla massa e guadagnare credibilità sulla piattaforma è essere verificati. Il segno di spunta blu accanto al nome di un utente indica che l’account è notevole e autentico. Questo è un ottimo passo per chiunque cerchi di legittimare il proprio account TikTok.

Chi può essere verificato su TikTok?

Chiunque può richiedere la verifica su TikTok, ma non tutte le applicazioni vengono approvate. TikTok non divulga le specifiche del suo processo di revisione della domanda, ma offre linee guida su ciò che sta cercando. TikTok mira ad approvare la verifica per account attivi, autentici, completi, notevoli e sicuri.

Il tuo account TikTok deve essere attivamente in uso e completamente configurato, inclusa l’autenticazione a più fattori e un’e-mail verificata. Il tuo account deve anche rappresentare una persona o entità reale; non può essere una parodia o un account fan. Aiuta essere presenti nelle fonti di notizie o avere molto coinvolgimento, ma TikTok ha chiarito che non considera il conteggio dei follower o il conteggio dei like per la verifica. Vai alla pagina della guida di verifica di TikTok per saperne di più sulle sue linee guida.

Perché essere verificato su TikTok?

Le persone vogliono essere verificate su questa piattaforma di social media per molte ragioni. Alcuni lo fanno per il potere, mentre altri sperano che contribuirà a rafforzare il loro coinvolgimento. L’unico vantaggio sicuro è la conferma pubblica che il tuo account appartiene alla persona o entità che rappresenta. Tutti sapranno che sei autentico una volta ricevuto il segno di spunta blu accanto al nome utente del tuo account. Questo può aiutare a creare fiducia e comprensione nelle comunità TikTok con cui interagisci. Come richiedere la verifica su TikTok Segui questi passaggi per inviare una richiesta di verifica su TikTok. Apri l’ app TikTok . Tocca Profilo in basso. Tocca l’ icona della linea tripla nell’angolo in alto a destra Tocca Impostazioni e privacy . Tocca Conto . Tocca Verifica . Tocca Avvia , quindi segui i passaggi guidati per completare una richiesta di verifica. Il team di verifica di TikTok dovrebbe impiegare solo pochi giorni per esaminare la tua richiesta e informarti del risultato. È importante sapere che questa nuova funzionalità non è ancora disponibile per tutti gli utenti di TikTok. Se non vedi l’ opzione Verifica nella pagina delle impostazioni del tuo account, richiedi la verifica sul sito web di TikTok . Suggerimenti per ottenere la verifica su TikTok Ci sono cose che puoi fare per aumentare le tue possibilità di essere verificato. Prova queste idee per ottenere quel segno di spunta accanto al tuo nome utente. Ottimizza il tuo profilo Ottimizzare il tuo profilo è un ottimo modo per aumentare le tue possibilità di verifica. Assicurati che l’immagine del profilo e la biografia siano complete e aggiornate. Usa parole chiave e hashtag pertinenti alla tua nicchia o al tuo settore per aiutare il tuo profilo a comparire nei risultati di ricerca. L’aggiunta di un collegamento al tuo sito Web e ad altri profili di social media può legittimare la tua presenza online. Essere pazientare La verifica su TikTok non è garantita, anche se soddisfi i requisiti di idoneità e disponi di un profilo ottimizzato. Potrebbero essere necessari alcuni tentativi prima che la tua richiesta di verifica vada a buon fine. TikTok riceve migliaia di richieste di verifica ogni giorno. Sii paziente e continua a creare ottimi contenuti che risuonino con il tuo pubblico. È possibile perdere il proprio stato verificato su TikTok? Sì, è possibile perdere la verifica TikTok. TikTok si riserva il diritto di revocare la verifica in qualsiasi momento senza preavviso. Questo è generalmente rilevante solo quando gli account cambiano proprietà o violano ripetutamente le linee guida della community di TikTok. Se modifichi il nome utente di un account verificato senza contattare l’assistenza, l’account perderà il suo stato verificato. Puoi richiedere nuovamente la verifica se il tuo account TikTok subisce alcune modifiche e perde il segno di spunta blu.

