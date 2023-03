Stampanti: principali pro e contro dei modelli inkjet e laser

Le stampanti sono ormai considerate dei dispositivi imprescindibili anche per le esigenze domestiche, di conseguenza tantissime persone desiderano acquistarne una o sostituire quella di cui sono già in possesso.

Le opzioni di scelta sono tantissime, è sufficiente una semplice ricerca online per rendersene conto, tuttavia per orientarsi tra le varie alternative è bene avere chiaro un aspetto che andiamo subito a sottolineare.

Oggi, infatti, quasi la totalità delle stampanti può essere distinta in due grandi categorie, quella delle stampanti inkjet e quella delle stampanti laser.

Probabilmente ci si starà chiedendo: bene, allora quale delle due è migliore? Quale è più conveniente?

Una risposta univoca non esiste: entrambe le stampanti presentano dei pro e dei contro la cui valutazione non è particolarmente immediata, inoltre la scelta tra le due tipologie deve essere effettuata anche in relazione alle proprie esigenze di stampa.

Entriamo dunque nel dettaglio, e scopriamo quali sono i principali vantaggi e svantaggi dell’una e dell’altra.

Stampanti inkjet

Le stampanti inkjet, così chiamate perché eseguono le loro stampe con una tecnologia basata sul getto d’inchiostro, sono senz’altro meno costose rispetto a quelle laser.

Anche la loro gestione risulta essere più economica: i costi delle relative cartucce, infatti, sono decisamente accessibili, come si può notare in questa pagina dedicata alle cartucce HP inkjet dell’e-commerce Cartucce.com.

Se si è soliti stampare fotografie o immagini a colori, inoltre le stampanti inkjet sono preferibili in quanto sanno garantire una maggiore precisione.

Nel complesso, le stampanti inkjet sono in genere consigliate per l’utilizzo domestico.

Tra i principali limiti di queste stampanti vi è infatti una maggiore lentezza di esecuzione, aspetto che tuttavia è irrilevante se non si effettuano stampe in serie in quantità notevoli; inoltre è bene evitare di toccare i fogli freschi di stampa in quanto l’inchiostro potrebbe sbavare.

Stampanti laser

Le stampanti laser, così chiamate perché svolgono il lavoro facendo ricorso a suddetta tecnologia, sono invece adatte a chi effettua stampe in serie in quantità rilevanti, non a caso sono assai gettonate negli uffici e nei contesti professionali.

Queste stampanti assicurano infatti una grande rapidità di esecuzione e sebbene siano meno precise nelle stampe di fotografie, sono davvero eccezionali nelle stampe di contenuti testuali e similari.

Il costo di queste stampanti è più alto, e lo stesso si può dire dei relativi consumabili, per contro però bisogna sottolineare che questi modelli sono tendenzialmente più longevi, dunque acquistarne uno può rappresentare un buon investimento in ottica di lungo periodo.

Queste stampanti, inoltre, sono mediamente più performanti in termini di connettività e di funzionalità.

Valutare le caratteristiche del singolo modello

È questo, dunque, ciò che è bene sapere circa le caratteristiche delle stampanti inkjet e delle stampanti laser.

La valutazione, come detto, è molto soggettiva, e la scelta deve essere effettuata valutando scrupolosamente le caratteristiche del singolo modello, dal momento che si registrano delle differenze di performance molto significative anche nell’ambito della medesima categoria.