Come utilizzare lo schermo diviso sul Chromebook

Quando usi lo stesso dispositivo per il lavoro, la scuola e il gioco, è difficile inserire tutto in una volta sullo schermo. Potresti essere in grado di passare da una finestra all’altra con alcune scorciatoie da tastiera su uno dei nostri Chromebook preferiti , ma può creare confusione.

Come attivare uno schermo diviso con il pulsante Ingrandisci/Ripristina su un Chromebook

Il pulsante Ingrandisci/Ripristina nella parte superiore della finestra ha un trucco poco conosciuto per attivare la modalità schermo diviso.

Apri una finestra di Chrome o un’app . Fare clic e tenere premuto il pulsante Ingrandisci/Ripristina nell’angolo in alto a destra della finestra. Trascina il mouse sul lato dello schermo in cui desideri agganciare l’app o la finestra. Vedrai un contorno bianco che mostra dove verrà agganciata la finestra quando ti trovi nella posizione corretta. Rilascia il mouse.

Come impostare uno schermo diviso trascinando e rilasciando sul tuo Chromebook

A volte il modo più semplice per utilizzare uno schermo diviso è trascinare e rilasciare la finestra nel punto desiderato.

Seleziona una nuova scheda o app di Chrome . Sposta il mouse sulla barra dei menu (la parte superiore della finestra in cui si trova una scheda). Trascina la finestra sul lato dello schermo in cui vuoi che sia attiva. Vedrai un’anteprima di dove si aggancerà la finestra quando ti trovi nel posto giusto. Rilascia il mouse quando ti trovi sul lato dello schermo in cui desideri agganciare la finestra.

Come utilizzare le scorciatoie da tastiera per abilitare lo schermo diviso

Se non vuoi usare il mouse per attivare lo schermo diviso, c’è una scorciatoia da tastiera per questo.

Avvia Chrome o un’app Fai clic su Alt + [ per agganciare la finestra al lato sinistro dello schermo o Alt + ] per agganciare la finestra a destra.

Scattare le finestre usando la tastiera significa che non devi muovere le mani per il multitasking.

Come massimizzare una finestra di Chrome OS con una scorciatoia da tastiera

Scegli la finestra che desideri ingrandire Premi i pulsanti Alt + = contemporaneamente. Con il tocco di un tasto, hai massimizzato la finestra desiderata.

