Apple ritarda i pulsanti a stato solido fino all’iPhone 16 Pro a causa di “problemi di progettazione”

Martedì l’analista Apple Ming-Chi Kuo ha indicato che i modelli di iPhone 15 Pro non avranno più pulsanti a stato solido a causa di “problemi tecnici irrisolti prima della produzione di massa”. Ora si aspetta che i pulsanti abbiano un design “tradizionale”.

Il cambio di programma è stato segnalato per la prima volta dagli analisti tecnologici Jeff Pu e Shelly Chou. Martedì, in una nota di ricerca con la società di investimento Haitong International Securities, gli analisti hanno affermato di ritenere che i pulsanti a stato solido verranno rinviati alla serie iPhone 16 nel 2024 a causa di “problemi di progettazione” non specificati. Di conseguenza, hanno affermato che i modelli di iPhone 15 Pro non saranno dotati di due Taptic Engine aggiuntivi,.

Con un design a stato solido, i pulsanti dell’iPhone 15 Pro non si sarebbero mossi se premuti. Invece, due Taptic Engine aggiuntivi all’interno dell’iPhone avrebbero fornito un feedback tattile per simulare la sensazione di movimento, simile al pulsante Home introdotto con l’iPhone 7 e al trackpad Force Touch sui MacBook più recenti.

Si diceva anche che i modelli di iPhone 15 Pro sarebbero stati dotati di un pulsante del volume unificato e che l’interruttore Suoneria/Silenzioso sarebbe diventato un pulsante di azione multiuso , ma non è del tutto chiaro se tali modifiche si verificheranno ancora.

Apple potrebbe procedere con queste modifiche con pulsanti cliccabili, ma l’altra possibilità è che Apple mantenga due pulsanti del volume e un interruttore Suoneria/Silenzioso fino all’iPhone 16 Pro del prossimo anno.

