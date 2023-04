Come creare una password sicura

Un’altra via di attacco per gli hacker si basa sul modo in cui i servizi online memorizzano le password. Le aziende non salvano un elenco di password in testo semplice. Ciò renderebbe vulnerabili i dati degli utenti. Invece, usano un tipo speciale di crittografia per memorizzare le password. L’idea è di creare una funzione per convertire facilmente una password in un nuovo valore tale che sia difficile determinare il valore originale in base al valore convertito.

Da quando le aziende hanno iniziato a utilizzare questi algoritmi, gli hacker hanno lavorato duramente per trovare modi per decifrarli. Alcuni, come SHA-1, sono stati così compromessi che una semplice ricerca su Google del valore convertito rivela la password originale. Altri possono essere violati in poche ore con la forza bruta noleggiando tempo su AWS

La soluzione

Come possiamo essere sicuri che nessuno possa indovinare le nostre password? Una buona regola empirica è esaminare i moderni requisiti per le password degli istituti finanziari. La tua banca, ad esempio, potrebbe richiedere password composte da almeno otto caratteri e composte da una lettera maiuscola, una lettera minuscola, un numero e un simbolo. Quindi l’esempio precedente di @ndroidPo1ice controlla tutte le caselle.

In generale, è una buona idea avere password più lunghe e complesse. Ma questo introduce un nuovo problema. La maggior parte di noi ha dozzine di account. Non riusciamo a ricordare 50 password per 50 servizi. La soluzione migliore è una sorta di compromesso.

Quando hai password diverse per diversi siti Web, concentrati su quelle importanti che controllano l’accesso ai tuoi soldi (Amazon, PayPal, Venmo e conti bancari) e usa una password più semplice per i tuoi account meno vitali (Spotify, TikTok, Discord). In questo modo, se la tua password viene rivelata in una violazione dei dati, riduce al minimo il rischio per i tuoi account più vitali.

Per quanto riguarda la creazione di una password resistente agli attacchi di forza bruta, agli attacchi del dizionario e al cracking, concentrati sulla lunghezza piuttosto che sulla complessità.

