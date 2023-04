Qualsiasi piattaforma online può, nel tempo, diventare dannosa, frustrante o semplicemente non più utile. È questo il caso di Reddit? Ti guidiamo attraverso il processo di eliminazione del tuo account Reddit.

Prima di eliminare il tuo account Reddit

Prima di descrivere i passaggi necessari per eliminare il tuo account Reddit, ci sono alcune cose da tenere a mente.

In primo luogo, l’eliminazione del tuo account non rimuoverà nessuno dei tuoi post su Reddit. Rimangono sulla piattaforma con un nome di profilo generico di “utente eliminato”. Se desideri eliminare post e altri tuoi dati Reddit prima di chiudere il tuo account, Reddit ha una guida pratica con domande frequenti per tipi specifici di contenuto.

In secondo luogo (e controintuitivamente), i membri di Reddit Premium devono annullare i propri abbonamenti prima di eliminare i propri account. In caso contrario, dovrai contattare l’assistenza clienti di Reddit per evitare di pagare un abbonamento per un account Reddit inesistente.

Infine, avrai bisogno del tuo nome utente e password Reddit per confermare l’eliminazione del tuo account Reddit, quindi assicurati di ricordarli prima di iniziare il processo.

Come eliminare il tuo account Reddit

Per eliminare il tuo account Reddit, devi sapere che il processo è disponibile solo sui browser Web desktop o tramite l’app Reddit per iPhone e altri dispositivi iOS (scusa, Android). A causa di questa limitazione, questa guida segue i passaggi su come eliminare un account Reddit utilizzando il browser Web di un computer (sebbene aggiorneremo questa guida una volta che il processo sarà disponibile sull’app mobile Reddit per Android).

Apri il tuo browser web preferito (usiamo Firefox in questa guida, ma Chrome, Brave e la maggior parte degli altri browser lo faranno). Digita reddit.com nella barra di ricerca del browser Web per accedere al sito Web di Reddit. Dopo aver aperto la pagina principale di Reddit, fai clic sulla tua immagine del profilo nell’angolo in alto a destra per visualizzare il menu a discesa. Fai clic su Impostazioni utente Scorri fino alla fine della pagina fino alla sezione Elimina account e fai clic su Elimina account . Si apre una finestra popup. Inserisci il tuo nome utente e password , seleziona la casella di controllo per confermare che i tuoi dati non sono recuperabili e fai clic su Elimina

Facoltativo: se hai creato il tuo account Reddit utilizzando le credenziali dell’ID Apple o Google, individua la sezione Account connessi nelle impostazioni dell’account e fai clic su disconnetti accanto all’account Google o all’ID Apple che hai utilizzato per registrarti. Se non hai mai impostato una password, devi farlo prima di poter eliminare il tuo account.