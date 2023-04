Epic Games perde ancora nella battaglia con le regole dell’App Store di Apple

Epic Games e Apple litigano per le regole dell’App Store di Apple dal 2020, quando ‌Epic Games‌ ha deciso di violare palesemente le linee guida che impediscono alle app di evitare il sistema di acquisto in-app. ‌Epic Games‌ lo ha fatto con l’obiettivo di dare il via a una lunga battaglia legale , ma non è andata a favore di Epic.

Nel 2021, il giudice che sovrintendeva al caso si schierò con Apple , concludendo che Apple non stava violando la legge antitrust e non era un monopolista. ‌Epic Games‌ ha quasi immediatamente presentato ricorso contro la sentenza e ha affermato che il tribunale originale “ha raggiunto la risposta sbagliata” e “ha commesso molteplici errori legali”. Sfortunatamente per ‌Epic Games‌, oggi la corte d’appello si è schierata con Apple, confermando la sentenza originale.

Secondo Bloomberg , la Corte d’Appello del Nono Circuito ha respinto le affermazioni di Epic secondo cui le regole dell’‌App Store‌ violano la legge antitrust federale non consentendo mercati di app di terze parti. Questa è in gran parte una vittoria per Apple, ma il tribunale ha anche confermato la decisione del tribunale originale sulle regole anti-sterzo di Apple.

Ad Apple è stato ordinato di implementare modifiche all’‌App Store‌ che consentiranno agli sviluppatori di utilizzare pulsanti, collegamenti e altri inviti all’azione dei metadati per indirizzare i clienti a meccanismi di acquisto al di fuori dell’‌App Store‌, aprendo la strada agli sviluppatori per implementare opzioni di pagamento alternative.

