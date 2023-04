Gli occhiali Apple verranno lanciati nel 2026 o nel 2027 al più presto

Secondo l’analista del settore Apple Ming-Chi Kuo, Apple prevede ancora di lanciare gli “Apple Glasses” per la realtà aumentata entro il 2026 o il 2027, a condizione che nel frattempo possa finalizzare la nuova tecnologia metalens.

Nel suo ultimo riepilogo di sondaggi e previsioni, Kuo afferma che Apple sta sviluppando la tecnologia metalens per sostituire i copriobiettivo in plastica in una gamma di dispositivi, a partire da iPad e iPhone.

I metalensi sono una tecnologia a lenti piatte che utilizza le metasuperfici per mettere a fuoco la luce. Nelle applicazioni ottiche, possono sfruttare la superficie piana e lo spessore ridotto, rispetto alle tradizionali lenti rifrattive curve.

Secondo Kuo, le cover metalens entreranno in produzione di massa nel 2024 per essere utilizzate nel sistema Face ID di Apple per iPad Pro, quindi iPhone nel 2025 o 2026. Se lo sviluppo andrà come previsto, alla fine verranno utilizzate negli occhiali AR di Apple, che lo faranno entrare in produzione nel 2026 o nel 2027 al più presto, afferma l’analista.

Guardando più avanti, Kuo prevede che le coperture in metallo potrebbero sostituire le lenti in plastica “di fascia più bassa” nelle fotocamere esistenti tra il 2028 e il 2030, ipotizzando continui progressi lineari nella produzione e nello sviluppo di algoritmi software.

“Gli investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che nei prossimi anni gli occhiali sostituiranno gradualmente le lenti in plastica esistenti nelle applicazioni di rilevamento 3D”, afferma l’analista, aggiungendo: “I dispositivi di visualizzazione montati sulla testa del tipo di occhiali sono l’applicazione killer per gli occhiali”.

