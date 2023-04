Google Play ora archivierà automaticamente le tue app meno utilizzate

Se ti piace scaricare contenuti multimediali o giocare a giochi pesanti, trovare tutto lo spazio di cui hai bisogno può essere una sfida. L’anno scorso, Google ha introdotto l’idea dell’archiviazione delle app per aiutare le persone a gestire il loro prezioso spazio di archiviazione e ora sta modificando il programma in modo che funzioni automaticamente.

La nuova funzione di archiviazione automatica di Android può presumibilmente ridurre le dimensioni di un’app di quasi il 60% senza rimuoverla completamente dal telefono.

Mantiene intatti tutti i tuoi dati personali e le tue impostazioni (quindi le persone con dozzine di ore accumulate sui loro giochi preferiti saranno in grado di risparmiare spazio senza dire addio ai loro progressi) e vedrai ancora l’icona dell’app lì nel tuo launcher . Ma per il software che non usi spesso, Google eliminerà la maggior parte del codice e delle risorse dell’app per risparmiare spazio, quindi li scaricherà automaticamente dal Play Store quando necessario.

Tuttavia, non tutte le app saranno idonee per la funzione di archiviazione automatica. Solo le app i cui sviluppatori utilizzano il formato App Bundle , che garantisce che solo le risorse necessarie vengano scaricate sul telefono durante l’installazione di un’app, potranno partecipare a questo programma.

Gli utenti che desiderano aderire al programma di archiviazione automatica possono farlo provando a installare una nuova app quando il loro telefono è al massimo della capacità. Dopo aver avviato l’installazione, una finestra pop-up chiederà loro se desiderano abilitare l’archiviazione automatica. Se la persona è d’accordo, le app precedentemente inutilizzate avvieranno automaticamente il processo di archiviazione per liberare lo spazio necessario per quella nuova.

