l’annuncio delle cuffie AR/VR di Apple è “l’ultima speranza” per persuadere gli investitori Sarà il prossimo “prodotto di punta”

Le voci suggeriscono che Apple utilizzerà l’imminente Worldwide Developers Conference per svelare le sue cuffie AR/VR a lungo vociferate e, secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo , l’introduzione del dispositivo segnerà un’importante pietra miliare negli sforzi di Apple per convincere gli investitori che venderà .

L’evento di annuncio di Apple è probabilmente l’ultima speranza per convincere gli investitori che il dispositivo auricolare AR/MR potrebbe avere la possibilità di essere il prossimo prodotto di punta nell’elettronica di consumo”, ha scritto Kuo in un articolo di Medium stimando le prossime vendite di cuffie per realtà virtuale da Sony e Meta .

Con Sony che taglia i piani di produzione per PS VR2 e circa 300.000 spedizioni del ciclo di vita del prodotto per Meta Quest Pro, Kuo ritiene che ci siano “prove insufficienti” per indicare che i visori AR/VR possono diventare la prossima novità nell’elettronica di consumo.

Con l’avvicinarsi della presentazione dell’AR/VR, c’è stato un crescente scetticismo sul fatto che Apple introdurrà un prodotto che le persone vogliono effettivamente acquistare. Alla fine di marzo, il New York Times ha citato i dipendenti Apple che erano preoccupati per l’utilità e il prezzo delle cuffie. Alcuni si sono chiesti se il dispositivo sia una “soluzione alla ricerca di un problema”, a differenza dell’iPhone e dell’iPad . Ci sono anche preoccupazioni che non sia “guidato dalla stessa chiarezza” degli altri dispositivi Apple.

Il CEO di Apple Tim Cook all’inizio di questa settimana ha affermato che ci sono stati “un sacco di scettici” su tutto ciò che l’azienda ha fatto, ma che Apple ha comunque avuto successo. “Se fai qualcosa che è al limite, ci saranno sempre degli scettici”, ha detto. Cook ha affermato che Apple “non è interessata a mettere insieme pezzi di roba di qualcun altro” e che nei mercati in cui entra, la società vuole “controllare la tecnologia primaria”.

VIA