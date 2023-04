Il leak pre-lancio di Asus ROG Phone 7 non lascia nulla all’immaginazione

Asus è un affermato produttore di hardware per PC anche nel settore della realizzazione di alcuni dei migliori telefoni Android per i giochi . Abbiamo scelto il ROG Phone 6 come miglior telefono da gioco nel 2022 , ponendo un livello elevato per il suo successore. Il ROG Phone 7 è a poche ore dalla sua presentazione ufficiale il 13 aprile , ma una fuga di notizie dell’ultimo minuto ha rivelato tutti i fagioli su questa bella bestia di un telefono da gioco diretto verso di noi.

Negli ultimi mesi, le voci sull’imminente ROG Phone 7 si sono surriscaldate. Di recente abbiamo esaminato attentamente tutti i modelli in arrivo e gli accessori in bundle, ma c’era un’adeguata ambiguità da lasciarci desiderare il lancio. L’ultima fuga dell’ultimo minuto dalla pubblicazione tedesca WinFuture afferma che Asus rilascerà due nuovi modelli: ROG Phone 7 e Phone 7 Ultimate. Entrambi i telefoni dovrebbero utilizzare un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sotto il cofano, rendendoli alcuni dei telefoni Android più potenti sul mercato. Diamo anche una buona occhiata alla variante nera del ROG Phone 7 e alla variante bianca del suo fratello maggiore

La perdita conferma le informazioni precedenti che suggeriscono che entrambi i telefoni sfoggeranno un display AMOLED da 6,8 pollici a 165 Hz e un triplo array di telecamere. Il primario dovrebbe essere un sensore da 50 MP, l’obiettivo ultra grandangolare dovrebbe avere una fotocamera da 13 MP e una fotocamera da 5 MP dovrebbe gestire gli scatti macro. Dice anche che la variante Ultimate avrà il display rivolto all’indietro e un dispositivo di raffreddamento AeroActive che scatta sul retro, mentre il modello base potrebbe dover accontentarsi di una matrice LED sul retro capace di animazioni di base.

Colmando le lacune di questa fuga dell’ultimo minuto su entrambi i modelli in arrivo, crediamo anche che Asus potrebbe includere una ricarica rapida da 65 W per la batteria a doppia cella, 16 GB di RAM, 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0 e forse un modello più economico con Anche 256 GB di spazio di archiviazione.

Detto questo, tutti questi dettagli provengono comunque da un leak di origine discutibile, quindi vi suggeriamo di prenderli con le pinze. Dopotutto, mancano poche ore alla presentazione ufficiale e non abbiamo ancora notizie sui prezzi e sulla disponibilità dei dispositivi. Se proprio non riesci a tenere i cavalli, il ROG Phone 6 Pro è ancora uno dei migliori telefoni da gioco in circolazione.

