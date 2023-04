Microsoft potenzia SwiftKey Beta con l’integrazione di Bing Chat AI

Con la corsa agli armamenti dell’IA che si sta surriscaldando , non sorprende che i colossi della tecnologia come Microsoft stiano concentrando nuovamente i loro sforzi sull’incorporazione dell’IA in tutti i loro prodotti. A febbraio, Microsoft ha integrato Bing AI smarts nell’app Bing Mobile e Skype, con l’obiettivo di essere il primo titano tecnologico a portare enormi modelli linguistici nel mainstream. A tal fine, il chatbot di Bing viene ora integrato in un altro prodotto Microsoft, SwiftKey Beta.

Pedram Rezaei, CTO di Microsoft per dispositivi mobili e commercio, ha rivelato su Twitter che la società ha aggiunto un’importante funzionalità AI a SwiftKey Beta (tramite The Verge ). La mossa potenzia notevolmente il servizio, mettendo in ombra il resto delle principali app per tastiera Android disponibili.