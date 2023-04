Pokémon Go inizia a eludere il Play Store per la vendita di monete

Non sorprende che entrambe le società abbiano protetto in modo aggressivo quella fonte di entrate, come ha appreso il creatore di Fortnite Epic Games quando ha cercato di aggirare le regole di Apple e Google . Ora Niantic, il creatore di Pokémon Go , sta prendendo una pagina dal libro di Epic, lanciando il proprio negozio per aggirare il taglio di Apple e Google di qualsiasi acquisto.

Niantic ha iniziato a inviare e-mail agli utenti per informarli del suo nuovo Pokémon Go Web Store, come condiviso da /u/Jessekjz su Reddit (tramite Eurogamer ). Possiamo vedere sulla sua pagina di destinazione che offre una serie di pacchetti PokéCoin e, sebbene il negozio sia già funzionante in alcuni paesi, gli Stati Uniti sono attualmente una regione non supportata.

Per il momento, non vediamo alcun collegamento al web store all’interno di Pokémon Go, né c’è alcun modo per accedervi dall’interno dell’app. Gli utenti che desiderano acquistare tramite il negozio devono aprire un buon browser Web vecchio stile, visitare il sito e acquistare le loro monete.

L’approccio di Niantic potrebbe essere la sua grazia salvifica, poiché il collegamento a metodi di acquisto esterni all’interno di Fortnite è ciò che ha messo nei guai Epic . Anche così, Niantic sta chiaramente cercando di eliminare Apple e Google, offrendo “le migliori offerte” tramite il proprio negozio, secondo questa e-mail di marketing.

Nel caso in cui Apple e Google intraprendano un’azione legale contro Niantic, il fatto che abbia prima creato il proprio negozio web potrebbe alla fine danneggiare l’azienda. Una delle questioni sollevate dal giudice che presiedeva il caso Apple vs Epic era che Epic non poteva ignorare il suo accordo con Apple e quindi richiedere i danni dopo il fatto.

Invece, se avesse voluto scavalcare Apple, avrebbe dovuto lanciare il proprio caso. Epic avrebbe avuto diritto al risarcimento dei danni se lo avesse fatto e avesse prevalso. Invece, la società ha creato proprio la situazione che poi ha affermato di danneggiarla, un argomento che il giudice non ha accettato.

VIA